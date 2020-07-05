Hababam Sınıfı Güle Güle filmi kaç yılında çekilmiştir? Hababam Sınıfı Güle Güle konusu nedir, oyuncuları kimdir?

En komik Türk film serilerinin başında gelen Hababam Sınıfı, değişim geçiren kadrosu ile tekrardan ekranda olacak. Okula yeni atanan Mehmet Hoca’nın Hababam Sınıfı ile mücadelesini konu olan Hababam Sınıfı Güle Güle filmi ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde…

Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı Hababam Sınıfı Güle Güle filmi, tamamen yenilenen kadrosu ile yine de güldürmeyi başarıyor. İlyas Salman'ın hayat verdiği Mehmet Hoca karakterinin komik hallerini ekrana yansıta Hababam Sınıfı ile ilgili bazı bilgiler…

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE KONUSU

Filmde, okula atanan yeni öğretmen Mehmet Hoca'nın Hababam Sınıfı ile yaşadıkları anlatılır. Mehmet Hoca taşradan İstanbul'a atanır. Hababam Sınıfı'nın edebiyat derslerine girmeye başlar. Sınıf başlangıçta onun şivesi ve doğal tavırları ile alay eder. Ancak Mehmet Hoca'nın öğrencilere karşı içten davranması Hababam Sınıfı'nın davranışlarını da değiştirir. Hababam Sınıfı ve Mehmet Hoca arasında oluşan kuvvetli bağ, bazı problemler de yaratacaktır.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE OYUNCULARI

İlyas Salman – Mehmet Bülbül

Adile Naşit – Hafize Ana

Ayşen Gruda – Melahat

Mehmet Ali Erbil – Ali

Savaş Dinçel – Beden Öğretmeni Müjdat Eken

Hüseyin Kutman – Tarih Hocası Osman

Özden Özgürdal – Öğrenci

Şevket Altuğ – Kimya Hocası Şevket

Yaprak Özdemiroğlu – Gamze

Fulya Özcan – Ayşegül

Cem Özer – Mülayim

Osman Cavcı – Ekrem