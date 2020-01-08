Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ve oyuncu kadrosu… Hababam Sınıfı kaç yılında çekildi?

Hababam Sınıfı serisinin sevilen filmlerinden olan Hababam Sınıfı Güle Güle halen ilgi gören yapımlardan. İşte Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ve oyuncu kadrosu…
HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE OYUNCULARI
İlyas Salman
Mehmet Bülbül
Adile Naşit
Hafize Ana
Ayşen Gruda
Melahat
Mehmet Ali Erbil
Ali
Savaş Dinçel
Beden Öğretmeni Müjdat Eken
Hüseyin Kutman
Tarih Hocası Osman
Özden Özgürdal
Öğrenci
Şevket Altuğ
Kimya Hocası Şevket
Yaprak Özdemiroğlu
Gamze
Fulya Özcan
Ayşegül
Cem Özer
Mülayim
Osman Cavcı
Ekrem
HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE
Filmde, okula atanan yeni öğretmen Mehmet Hoca'nın Hababam Sınıfı ile yaşadıkları anlatılır. Mehmet Hoca taşradan İstanbul'a atanır. Hababam Sınıfı'nın edebiyat derslerine girmeye başlar. Sınıf başlangıçta onun şivesi ve doğal tavırları ile alay eder. Ancak Mehmet Hoca'nın öğrencilere karşı içten davranması Hababam Sınıfı'nın davranışlarını da değiştirir. Hababam Sınıfı ve Mehmet Hoca arasında oluşan kuvvetli bağ, bazı problemler de yaratacaktır.