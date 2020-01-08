Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ve oyuncu kadrosu… Hababam Sınıfı kaç yılında çekildi?

Hababam Sınıfı Güle Güle 1970 yılında çekilen ve hala ilgi gören bir komedi filmi. Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Türk sinemasına damga vurmuş isimler rol alıyor. İşte konusu ve oyuncuları...

Hababam Sınıfı serisinin sevilen filmlerinden olan Hababam Sınıfı Güle Güle halen ilgi gören yapımlardan. İşte Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ve oyuncu kadrosu…

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE OYUNCULARI

İlyas Salman

Mehmet Bülbül

Adile Naşit

Hafize Ana

Ayşen Gruda

Melahat

Mehmet Ali Erbil

Ali

Savaş Dinçel

Beden Öğretmeni Müjdat Eken

Hüseyin Kutman

Tarih Hocası Osman

Özden Özgürdal

Öğrenci

Şevket Altuğ

Kimya Hocası Şevket

Yaprak Özdemiroğlu

Gamze

Fulya Özcan

Ayşegül

Cem Özer

Mülayim

Osman Cavcı

Ekrem

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE



Filmde, okula atanan yeni öğretmen Mehmet Hoca'nın Hababam Sınıfı ile yaşadıkları anlatılır. Mehmet Hoca taşradan İstanbul'a atanır. Hababam Sınıfı'nın edebiyat derslerine girmeye başlar. Sınıf başlangıçta onun şivesi ve doğal tavırları ile alay eder. Ancak Mehmet Hoca'nın öğrencilere karşı içten davranması Hababam Sınıfı'nın davranışlarını da değiştirir. Hababam Sınıfı ve Mehmet Hoca arasında oluşan kuvvetli bağ, bazı problemler de yaratacaktır.