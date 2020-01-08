Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ve oyuncu kadrosu… Hababam Sınıfı kaç yılında çekildi?
Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ve oyuncu kadrosu… Hababam Sınıfı kaç yılında çekildi?
Hababam Sınıfı Güle Güle 1970 yılında çekilen ve hala ilgi gören bir komedi filmi. Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Türk sinemasına damga vurmuş isimler rol alıyor. İşte konusu ve oyuncuları...
Magazin 8 Ocak 2020 - 13:44

Hababam Sınıfı serisinin sevilen filmlerinden olan Hababam Sınıfı Güle Güle halen ilgi gören yapımlardan. İşte Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ve oyuncu kadrosu…

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE OYUNCULARI

İlyas Salman
Mehmet Bülbül

Adile Naşit
Hafize Ana

Ayşen Gruda
Melahat

Mehmet Ali Erbil
Ali

Savaş Dinçel
Beden Öğretmeni Müjdat Eken

Hüseyin Kutman
Tarih Hocası Osman

Özden Özgürdal
Öğrenci

Şevket Altuğ
Kimya Hocası Şevket

Yaprak Özdemiroğlu
Gamze

Fulya Özcan
Ayşegül

Cem Özer
Mülayim

Osman Cavcı
Ekrem

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE

Filmde, okula atanan yeni öğretmen Mehmet Hoca'nın Hababam Sınıfı ile yaşadıkları anlatılır. Mehmet Hoca taşradan İstanbul'a atanır. Hababam Sınıfı'nın edebiyat derslerine girmeye başlar. Sınıf başlangıçta onun şivesi ve doğal tavırları ile alay eder. Ancak Mehmet Hoca'nın öğrencilere karşı içten davranması Hababam Sınıfı'nın davranışlarını da değiştirir. Hababam Sınıfı ve Mehmet Hoca arasında oluşan kuvvetli bağ, bazı problemler de yaratacaktır.

Etiketler