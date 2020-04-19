Hababam Sınıfı Güle Güle ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Güle Güle filminin konusu ve oyuncuları…

Hababam Sınıfı serisi, her filmi ile güldürmeyi başarıyor. 1981 yılında çekilen Hababam Sınıfı Güle Güle filminin konusu aratılmaya başlandı. Peki, Hababam Sınıfı Güle Güle filminin konusu nedir? Hababam Sınıfı Güle Güle filminin oyuncuları kimler…
HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE
Filmde, okula atanan yeni öğretmen Mehmet Hoca’nın Hababam Sınıfı ile yaşadıkları anlatılır. Mehmet Hoca taşradan İstanbul’a atanır. Hababam Sınıfı’nın edebiyat derslerine girmeye başlar. Sınıf başlangıçta onun şivesi ve doğal tavırları ile alay eder. Ancak Mehmet Hoca’nın öğrencilere karşı içten davranması Hababam Sınıfı’nın davranışlarını da değiştirir. Hababam Sınıfı ve Mehmet Hoca arasında oluşan kuvvetli bağ, bazı problemler de yaratacaktır.
HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE OYUNCULARI
İlyas Salman – Mehmet Bülbül
Adile Naşi – Hafize Ana
Ayşen Gruda – Melahat
Mehmet Ali Erbil – Ali
Savaş Dinçel – Beden Öğretmeni Müjdat Eken
Hüseyin Kutman – Tarih Hocası Osman
Özden Özgürdal – Öğrenci
Şevket Altuğ – Kimya Hocası Şevket
Yaprak Özdemiroğlu – Gamze
Fulya Özcan – Ayşegül
Cem Özer – Mülayim
Osman Cavcı – Ekrem