Hababam Sınıfı Güle Güle ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Güle Güle filminin konusu ve oyuncuları…

Türk sinemasının en çok izlenen serilerinden olan Hababam Sınıfı serisi, Hababam Sınıfı Güle Güle filmi ile ekranlarda… Birçok usta ismin oynadığı Hababam Sınıfı Güle Güle filminin ne zaman çekildiği merak ediliyor. İşte Hababam Sınıfı Güle Güle filminin konusu ve oyuncuları…

Hababam Sınıfı serisi, her filmi ile güldürmeyi başarıyor. 1981 yılında çekilen Hababam Sınıfı Güle Güle filminin konusu aratılmaya başlandı. Peki, Hababam Sınıfı Güle Güle filminin konusu nedir? Hababam Sınıfı Güle Güle filminin oyuncuları kimler…

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE

Filmde, okula atanan yeni öğretmen Mehmet Hoca’nın Hababam Sınıfı ile yaşadıkları anlatılır. Mehmet Hoca taşradan İstanbul’a atanır. Hababam Sınıfı’nın edebiyat derslerine girmeye başlar. Sınıf başlangıçta onun şivesi ve doğal tavırları ile alay eder. Ancak Mehmet Hoca’nın öğrencilere karşı içten davranması Hababam Sınıfı’nın davranışlarını da değiştirir. Hababam Sınıfı ve Mehmet Hoca arasında oluşan kuvvetli bağ, bazı problemler de yaratacaktır.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE OYUNCULARI

İlyas Salman – Mehmet Bülbül

Adile Naşi – Hafize Ana

Ayşen Gruda – Melahat

Mehmet Ali Erbil – Ali

Savaş Dinçel – Beden Öğretmeni Müjdat Eken

Hüseyin Kutman – Tarih Hocası Osman

Özden Özgürdal – Öğrenci

Şevket Altuğ – Kimya Hocası Şevket

Yaprak Özdemiroğlu – Gamze

Fulya Özcan – Ayşegül

Cem Özer – Mülayim

Osman Cavcı – Ekrem