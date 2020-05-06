Hababam Sınıfı Merhaba filmi nerede çekildi? Hababam Sınıfı Merhaba konusu ne, oyuncuları kim?

Yeni nesil Hababam Sınıfı olarak çekilen ve yeni kadrosu ile sevilen Hababam Sınıfı Merhaba filminin konusunu merak ediliyor. Kadrosunda birbirinden ünlü oyuncuları barındıran Hababam Sınıfı Merhaba filmi nerede çekildi? İşte tüm detaylar…

Hababam Sınıfı Merhaba, yeni yüzlerle çekilen Hababam Sınıfı efsanesi devam filmlerinden biri. Kadrosu tamamen yenilenen ve Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer ve Mehmet Ali Alabora gibi ünlü oyuncuların oynadığı Hababam Sınıfı Merhaba filmi hakkında bilinmesi gerekenler…

HABABAM SINIFI MERHABA KONUSU NE?

Yetmişli yıllarda çekilen Hababam serilerinin naifliğini taşımamak ve Rıfat Ilgaz’ın eserlerine sadık kalmamak gibi önemli eleştirilere ve hatta Hababam Sınıfı’nın haşarı öğrencilerinin çoktan mezun olmalarına rağmen Özel Çamlıca Lisesi eğitim ve öğretime devam ediyor. Okul sahibi Muharrem Gürses vefat etmiş, okul oğlu Deli Bedri'nin yönetimine (Mehmet Ali Erbil) kalmıştır. Hababam geleneğini devam ettirmek isteyen talebeler, söz konusu sınıf hocalarına ve idareye zor anlar yaşatmaktadır. Bu durumu fırsat bilen Deli Bedri, okulu kat karşılığı müteahite satıp yerine plaza yapılmasını planlamaktadır. Onun bu hayalinden haberdar olan okul müdiresi Fatoş Hoca (Hülya Kocyiğit) okulun satılma bahanesi olan Hababam Sınıfı ile mücadele edebilmek için eski Hababamcıları göreve çağırır.



HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Merhaba filminin çekimleri 2003 yılında tamamlandı. 2004 yılında beyaz perdeye aktarılan filmin Adile Sultan Kasrı’nda çekildiği belirtiliyor.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI KİM?

Mehmet Ali Erbil – Deli Bedri

Hülya Koçyiğit – Fatoş Hoca

Halit Akçatepe – Güdük Necmi/İskoç Hoca

Mehmet Ali Alabora – Matkap Emre

Nehir Erdoğan -Arzu/Kız İsmail

Şafak Sezer – Ercüment

Melih Ekener – Bebe Ruhi

Peker Açıkalın – Psiko

Sümer Tilmaç – Öğretmen

Tuncay Akça – Bacaksız Amca

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Cem Gürdap – Tulum Hayri