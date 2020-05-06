Hababam Sınıfı Merhaba filmi nerede çekildi? Hababam Sınıfı Merhaba konusu ne, oyuncuları kim?

Hababam Sınıfı Merhaba, yeni yüzlerle çekilen Hababam Sınıfı efsanesi devam filmlerinden biri. Kadrosu tamamen yenilenen ve Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer ve Mehmet Ali Alabora gibi ünlü oyuncuların oynadığı Hababam Sınıfı Merhaba filmi hakkında bilinmesi gerekenler…
HABABAM SINIFI MERHABA KONUSU NE?
Yetmişli yıllarda çekilen Hababam serilerinin naifliğini taşımamak ve Rıfat Ilgaz’ın eserlerine sadık kalmamak gibi önemli eleştirilere ve hatta Hababam Sınıfı’nın haşarı öğrencilerinin çoktan mezun olmalarına rağmen Özel Çamlıca Lisesi eğitim ve öğretime devam ediyor. Okul sahibi Muharrem Gürses vefat etmiş, okul oğlu Deli Bedri'nin yönetimine (Mehmet Ali Erbil) kalmıştır. Hababam geleneğini devam ettirmek isteyen talebeler, söz konusu sınıf hocalarına ve idareye zor anlar yaşatmaktadır. Bu durumu fırsat bilen Deli Bedri, okulu kat karşılığı müteahite satıp yerine plaza yapılmasını planlamaktadır. Onun bu hayalinden haberdar olan okul müdiresi Fatoş Hoca (Hülya Kocyiğit) okulun satılma bahanesi olan Hababam Sınıfı ile mücadele edebilmek için eski Hababamcıları göreve çağırır.
HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?
Hababam Sınıfı Merhaba filminin çekimleri 2003 yılında tamamlandı. 2004 yılında beyaz perdeye aktarılan filmin Adile Sultan Kasrı’nda çekildiği belirtiliyor.
HABABAM SINIFI OYUNCULARI KİM?
Mehmet Ali Erbil – Deli Bedri
Hülya Koçyiğit – Fatoş Hoca
Halit Akçatepe – Güdük Necmi/İskoç Hoca
Mehmet Ali Alabora – Matkap Emre
Nehir Erdoğan -Arzu/Kız İsmail
Şafak Sezer – Ercüment
Melih Ekener – Bebe Ruhi
Peker Açıkalın – Psiko
Sümer Tilmaç – Öğretmen
Tuncay Akça – Bacaksız Amca
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Cem Gürdap – Tulum Hayri