Hababam Sınıfı Merhaba filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Yayınlandığı dönemde ve yıllar sonrasında bile büyük bir ilgiyle izlenen Hababam Sınıfı serilerinin yeni çekilen versiyonu Hababam Sınıfı Merhaba filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki Hababam Sınıfı Merhaba ilminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Efsane film Hababam Sınıfı’nın yeni dönem versiyonu olarak çekilen Hababam Sınıfı Merhaba filmi sinamaseverler tarafından araştırılıyor. İşte Hababam Sınıfı Merhaba’nın konusu ve oyuncuları…

HABABAM SINIFI MERHABA KONUSU

Yetmişli yıllarda çekilen Hababam serilerinin naifliğini taşımamak ve Rıfat Ilgaz'ın eserlerine sadık kalmamak gibi önemli eleştirilere ve hatta Hababam Sınıfı'nın haşarı öğrencilerinin çoktan mezun olmalarına rağmen Özel Çamlıca Lisesi eğitim ve öğretime devam ediyor. Okul sahibi Muharrem Gürses vefat etmiş, okul oğlu Deli Bedri’nin yönetimine (Mehmet Ali Erbil) kalmıştır. Hababam geleneğini devam ettirmek isteyen talebeler, söz konusu sınıf hocalarına ve idareye zor anlar yaşatmaktadır. Bu durumu fırsat bilen Deli Bedri, okulu kat karşılığı müteahite satıp yerine plaza yapılmasını planlamaktadır. Onun bu hayalinden haberdar olan okul müdiresi Fatoş Hoca (Hülya Kocyiğit) okulun satılma bahanesi olan Hababam Sınıfı ile mücadele edebilmek için eski Hababamcıları göreve çağırır.

HABABAM SINIFI MERHABA OYUNCU KADROSU

Mehmet Ali Erbil

Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957'de İstanbul'da doğdu. Tiyatro ve sinema oyuncusu Sadettin Erbil (1925-1997) ile Yurdagül Eken'in oğlu olan sanatçı, ilk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balikesir'de yaptı. Annesi ve babasının henüz kendisi 4 yaşındayken ayrılması nedeniyle annesi ve üvey babası Önder Eken'in yanında büyüdü. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde Cüneyt Gökçer'in öğrencisi oldu. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak oynadığı Küheylan'daki başarılı performansıyla En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda tam zamanlı olarak çalışmaya başlayan sanatçı, birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde Derya Baykal'la birlikte TRT'de Metronom adlı müzik eğlence programını sundu.

1980'lerin başında sinemaya daha çok ağırlık vermeye başladı. 1981'de Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Ali rolünde oynadı. 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturup birlikte müzik çalışmaları yaptılar. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Dizi ve televizyon programları yaptı, özellikle uzun yıllar devam eden yarışma programı Çarkıfelek ile özdeşleşti. Bu yıllarda Tatlı Kaçıklar dizisindeki Rafet rolüyle de akıllarda yer etti. Ayrıca Bay E, Kahpe Bizans, Hemşo ve Ömerçip filmlerinde oynadı. 2000'li yıllardaki yeni Hababam Sınıfı filmlerinde okul müdürü Deli Bedri'yi canlandırdı. 2015'te Polis Akademisi Alaturka filminde yine başrolde oynadı.

Aynı zamanda çok ünlü bir seslendirme sanatçısı olan Erbil'in özellikle Şrek serisindeki ‘Eşek' seslendirmesi çok beğenilmiştir.

Mehmet Ali Erbil ilk evliliğini Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile 1980'de yaptı ve 1982'de ilk çocuğu Sezin Erbil dünyaya geldi. 1985'te eşinden boşandı, sonra Kamiloğlu'yla bir kez daha evlendi ve tekrar boşandı. 3. evliliğini bir diğer oyuncu Nergis Kumbasar ile 1989'da yaptı. Bu evlilikten 1995'te 2. kızı Yasmin doğdu. 1996'da Kumbasar'la ayrıldılar. 2000'lerin başında kısa bir süre Sedef Altıntaş ile evli kaldı. Son evliliğini ise 2005'te Tuğba Coşkun ile yaptı. 2006'da oğlu Ali Sadi doğdu, 5. evliliği de 2011'de sona erdi.

Halit Akçatepe

Tiyatro ve sinema oyuncusu Sıtkı Akçatepe (1902-1985) ile yine tanınmış bir oyuncu olan Leman Akçatepe'nin (1918-1992) oğlu olarak Üsküdar'da dünyaya geldi. Ailesinin de etkisiyle çok küçük yaşlarda sahne hayatına atıldı. Saint Benoit Fransız Lisesi'ni bitirip Anıtkabir'de askerliğini yaptıktan sonra çok sayıda sinema filmi ve tiyatroda yer aldı. 1970'lerin başında Memduh Ün'ün Üç Arkadaş filminin yanında Tatlı Dillim ve Sev Kardeşim gibi Ertem Eğilmez filmleriyle adını duyurdu. Ayrıca Tarkan Altın Madalyon ve Tarkan Güçlü Kahraman filmlerinde Kartal Tibet'le birlikte çalıştı. Yine Ertem Eğilmez'in Köyden İndim Şehire ve Salak Milyoner gibi kalabalık kadrolu filmlerinde unutulmayacak karakterlere hayat verdi. Büyük şöhretini ise, Hababam Sınıfı serisindeki Güdük Necmi rolüyle elde etti. Sürekli İnek Şaban'la uğraşan Güdük karakteriyle sinema seyircisinin gönlünde taht kurdu. Kemal Sunal ve Şener Şen gibi isimlerle birlikte yer aldığı Süt Kardeşler ve Şabanoğlu Şaban filmlerindeki rolleri, Yeşilçam tarihindeki yerini pekiştirdi.

1980'li yıllarda Şen Dul Şaban, Şaban Pabucu Yarım gibi Kemal Sunal filmlerinde oynadı, 1990'larda televizyon dizilerinde de yer almaya başladı. Şaban Askerde'de Pırpır, Kaygısızlar'da Berber İsmail gibi rolleri de çok sevildi. 2000'li yıllarda yeniden çekilen Hababam Sınıfı serilerinde orijinal kadrodan yer alan az sayıda isimden biri oldu. Geniş Aile dizisinde ailenin dedesi Nadir karakterini canlandırdı. 2012'de Antalya Film Festivali'nin Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Ömrünün son yıllarında sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve kısmi felç olan Halit Akçatepe, 31 Mart 2017'de geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 2 Nisan günü Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından anne ve babasının yanına, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Akçatepe, ilk evliliğini 1963'te Tülin Alpman ile yaptı ve Itır ve Ebru adında iki kızı doğdu. Evliliği 1981'de sonra erdi. İkinci evliliğini ise kendisinden 39 yaş küçük Rezzan Akçatepe ile 1999'da yapan sanatçının bu evliliği de 10 yıl sürdü. Bu evlilikten de 2001 doğumlu Günsu adında bir kızı daha oldu.

Mehmet Ali Alabora

Mehmet Ali Alabora, Memet Ali Alabora adıyla da bilinen sinema ve tiyatro oyuncusu. Oyuncu Mustafa Alabora ve Betül Arım çiftinin oğludur.

1993 yılında Özel Boğaziçi Lisesi sponsorluğunda yarı profesyonel bir tiyatro kurdu. Bu ekiple birkaç temsil oynadı. 1995 – 1997 yılları arasında ATV’ de yayımlanan A Takımı programında çalıştı. Bu sırada Kara Melek adlı TV dizisinde rol almaya başladı. Ancak asıl ünlenmesi Yılan Hikâyesi adlı TV dizisinde başrolde oynaması ile oldu.

1999 yılında ilk sinema filmi olan Türk – Yunan ortak yapımı “Kayıkçı” isimli filmde başrolü oynadı. Bu sırada İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nı bitirdi.

Mehmet Ali Alabora, ilk profesyonel tiyatro deneyimine ise Tiyatro İstanbul sahnesinde sergilenen Acaba Hangisi? Adlı oyunla başladı.

Nehir Erdoğan

İzmir doğumlu Nehir Erdoğan (16 Haziran 1980),genç yaşlarından itibaren konservatuar eğitimi almak istese de, ailesinin isteği üzerine İşletme eğitimi alır. Mezun olduktan sonra ise Marmara Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde lisansüstü eğitimini tamamlar.

Televizyon kariyerine Telepazar programıyla adım atan Nehir, sonrasında gelen teklifleri değerlendirerek Koçum Benim ve Estağfurullah Yokuşu dizilerinde rol alır. Lifestyle Sinema ve Popstar Türkiye'deki sunuculuklarıyla iyice tanındıktan sonra; beyaz perdede ‘Okul', televizyonda ‘Yabancı Damat' ile büyük bir başarı yakalar..

2014 yılının Eylül ayında, görüntü yönetmeni sevgilisi Ahmet Sesigürgil ile evlendi. İkili, 2014 yılında gösterime giren Silsile filminin setinde tanışmıştı.

Bülent Kayabaş

Kayabaş, 1945'te Eskişehir'de doğdu. Devlet Demiryolları'nda çalışan babasının işi nedeniyle Anadolu'nun Sivas, Ankara gibi farklı şehirlerinde büyüdü. Sonra yeniden Eskişehir'e döndü ve Eskişehir Lisesi'ni bitirdi. Tivari Bilimler Akademisi'ne girdi. O sıralar yeni kurulmakta olan Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nun sınavlarını kazandı ve 1963'te burada profesyonel oldu. Sonrasında birçok özel tiyatroda sayısız oyunda rol aldı. 1981 yılında ‘Avni Dilligil En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü. 1970'li yılların ikinci yarısındaki erotik film furyasında çok sayıda filmde oynadı. Aydemir Akbaş ve Hadi Çaman gibi isimlerle birlikte bu dönemin akılda kalan erkek oyuncularından biri oldu. 1980'lerden itibaren yer aldığı filmler arasında Zübük (1980),Devlet Kuşu (1980),Faize Hücum (1982),Boynu Bükükler (1985) Son Urfalı (1986),Talih Kuşu (1989) da bulunuyor. 1990'larda Ayrı Dünyalar, Çiçek Taksi, Unutabilsem gibi TV dizilerinde yer aldı. 2000'li ise yıllarda Fasulye, Filler ve Çimen, Pardon, Başrolde Aşk gibi sinema filmlerinde oldukça önemli rolleri üstlenmiştir. Ayrıca 2007'de Yalancı Yarim dizisinde evin babası Hulusi karakterini canlandırmıştır. Bir Kış Öyküsü adlı müzikal oyunla uzun süre ara verdiği sahnelere geri dönüş yapmıştır. Bunların yanında ünlü çizgi dizi Winnie the Pooh'da Winnie ve Tigger karakterlerinin Türkçe seslendirmesini yapmıştır. Son olarak 2016 yılında Bir Baba Hindu filminde görev yapmıştır.

Bülent Kayabaş, 19 Nisan 2017'nin sabah saatlerinde, kalın bağırsak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi 2 gün sonra, Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oyuncu Nur Sürer ile 1981'de kısa süreli bir evlilik yapan Kayabaş, uzun yıllar birlikte olduğu 2007'de Selma Kepekli ile evlenmişti. Ümit Kayabaş adında bir oğlu bulunuyordu.

Ceyhun Yılmaz

5 ekim 1976 da istanbulda doğdu.İktisat Fakültesi'ni ikinci sınıftayken bıraktı. 1995 yılında spor muhabirliğine başladı. Bir çok medya kuruluşunda muhabirlik, spor servisi müdür yardımcılığı yaptı.

1996 yılında TGRT Galatasaray muhabirliği, 1998 yılında İnterstar Galatasaray muhabirliği ve 1999 yılında TGRT spor servisi müdür yardımcılığı yaptı. 1999 yılında Best FM'de radyo programı yapmaya başladı.

2002 yılında Parantez Yayınları katkılarıyla Ben Sana Yanarken Şimdi Sen Kim Bilir Nerede Üşüyorsun adlı şiir kitabının tüm geliri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bıraktı.

2002 yılının Mayıs ayında vatani görrevini yapmak için orduya katıldı. 12 ay 41 il 70 merkezde Türk Silahlı Kuvvetleri emriyle 102 gösteri yaptı.

2004 yılında Kasım'ın Bıçak Yarası adlı ikinci şiir kitabını ve 2006 yılında İkinci El Yalnızlık adlı üçüncü kitabı yayınlandı. Bu iki kitabının tüm geliri de Türk Böbrek Vakfı'na bırakılmıştır.

Hala Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü öğrencisidir.Yaklaşık 155 bölüm CİNE5'deCeyhun Yılmaz Show adlı programı yapmıştır.

Peker Açıkalın

Sanatçı ilk önce 1982 yılında ‘Kim Bunlar?' isimli televizyon programı ile TRT 1 kanalında kitlelerin önüne çıktı. Dizide Levent Tülek'le birlikte rol aldı. Çiçek Taksi'deki Ömer, Ekmek Teknesi'ndeki Cengiz rolleriyle kendine dizi sektöründe bir isim edindi. Maskeli Beşler ve yeni Hababam Sınıfı serisinde sinema rolleri aldı. Asıl popülerliğini Avrupa Yakası dizisindeki Gaffur karakteriyle yarattı. Destere, Türkler Çıldırmış Olmalı, Gülcemal, Karımı Gördünüz Mü, Baba Bir Buçuk gibi filmlerde oynadı.

1987'den 1994'e kadar tiyatro oyuncusu Nilüfer Açıkalın'la evli kaldı. 1999-2001 arasında şarkıcı Niran Ünsal ile 2. evliliğini yaptı. Bu evlilikten Narin Şeker adında bir kızı oldu. 2005-2007 arasında ise Melek Taşkın'la evli kaldı ve Perim Yakut adında bir kızı daha dünyaya geldi.

Şafak Sezer

1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosu'nda Haldun Taner'in ‘Eşeğin Gölgesi’ adlı oyunla sahneye çıktı. Ankara Halk Tiyatrosu'nda ‘Devri Yalan’, ‘Başımızda Pak Bulut’, ‘Sen Bu Seçimi Unut’, ‘Saddam'ı Kim Öptü’, ‘Şirinler’, ‘Edi Büdü’ ve ‘Uzaylı Arif’ adlı oyunlar ile Ankara Ekin Tiyatrosu'nda ise ‘Biz Bu İhtilali Niye Yaptık’, ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ adlı oyunlar ile seyirci karşısına çıktı. Dario Fo'nun ‘Yüzsüz’ adlı oyunundan sonra 9 Eylül Üniversitesi'nin çektiği ‘Bir Düğün Masalı’ adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: ‘Televizyon Çocuğu’, ‘Sıdıka’, ‘Baskül Ailesi’, ‘Dostlar Pasajı’, ‘Şafak Vakti’ ve ‘Reyting Hamdi’, filminden sonra sanatçı ‘Vizontele’ için kamera karşısına geçti.

Zeki Alasya

Akpınar'la başlayan profesyonel ortaklığı birçok başarılı film ve sahne eserini doğurmuş, Zeki-Metin ikilisinin Türk tiyatro ve sinema tarihine geçmesinde büyük payı olmuştur.

Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'nın yeğeni olan Alasya İstanbul'da doğdu. Robert Koleji'nden mezun olan sanatçı sanat hayatına da 1959'da MTTB tiyatrosunda amatör olarak başladı. Arena, Genar ve Ulvi Uraz tiyatrolarında çalıştıktan sonra Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.

Film çevirmeye 1973'ten sonra başladı. Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında yeni bir ikili oluşturdular. Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerindeki Himmet Ağa rolleriyle büyük beğeni kazandı. Güler Misin Ağlar Mısın, Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Hasip ile Nasip gibi filmleriyle Metin Akpınar'la ilk önemli çalışmalarını yaptı. İlk yönetmenlik deneyimini de yaşadığı, kariyerinde önemli yere sahip 1977 ve sonrası filmleri olan Aslan Bacanak, Sivri Akıllılar, Caferin Çilesi, Petrol Kralları, Doktor, Köşe Kapmaca, Vay Başımıza Gelenler ve Elveda Dostum yer alır.

2000'li yıllarla birlikte daha çok televizyon dizilerinde boy gösteren Alasya Dedem Gofret ve Ben (2001),Yabancı Damat (2004),Cennet Mahallesi (2004),Akasya Durağı (2009) ve son olarak vefatından kısa bir süre önce final yapan Küçük Ağa (2013) dizilerinde oynadı. Ayrıca Rus Gelin, Ömerçip ve Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de filmlerini yönetti ve başrollerinde oynadı.

Zeki Alasya, 22 Nisan 2015'te karaciğer rahatsızlığı nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta oyuncu 8 Mayıs 2015 sabahı yaşama veda etti. Cenazesi, 10 Mayıs günü Levent Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

1998'de Devlet Sanatçısı unvanı alan Alasya, 2010 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülmüştü. İlk evliliğini Oya Alasya ile yapan sanatçının Zeynep adlı bir kızı dünyaya geldi. 1987'de boşanan sanatçı bir süre Türkiye 2. Güzeli seçilmiş oyuncu Sema Yunak ile birliktelik yaşadı. 2008 yılında ise kendinden 30 yaş küçük Jülide Atak ile evlenmişti.