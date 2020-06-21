Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu ne?

Yeşilçam’ın klasiklerinden Hababam Sınıfı Tatilde bu akşam televizyon ekranında olacak. Hababam Sınıfı Tatilde 1978 yılında çekildi. Peki Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kim, konusu ne?

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal ve Şener Şen'in oynadığı Hababam Sınıfı Tatilde filminin senaryosunu Sadık Şendil yazarken yönetmenliğini ise Ertem Eğilmez yapmıştır. İşte Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları…

KONUSU

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı’nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca’yı bulur. Mahmut Hoca’nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.

OYUNCULARI

Münir Özkul – Kel Mahmut

Kemal Sunal – İnek Şaban

Adile Naşit – Hafize Ana

Şener Şen – Badi Ekrem

Avni Yalçın – Edebiyat Hocası Avni

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Sevda Aktolga – Sevda

Ayşen Gruda – Ayşe

Muharrem Gürses – Okul müdürü

Ayben Erman – Sevtap

Teoman Ayık – Öğrenci

Filiz Bozkurt – Filiz

Sevtap Erdemli – Sevtap

Ergin Orbey – Hüseyin Şevki Topuz

Cem Gürdap – Tulum Hayri

Ertuğrul Bilda – Külyutmaz

Talat Dumanlı – Sıtkı Hoca

Hayri Karabey – Rıza Hoca

Ali Yalaz – 317 Şeref (Mahmut Hoca’nın eski öğrencisi iş adamı)

Hakkı Karadayı – Veysel Efendi

Sıtkı Akçatepe – Paşa Nuri