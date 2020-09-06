Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu ne, oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı serisinin en sevilen filmlerinden Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı bu akşam televizyonda yayınlanacak. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin oyuncu kadrosunda; Kemal Sunal (İnek Şaban), Tarık Akan (Damat Ferit), Münir Özkul (Mahmut Hoca), Adile Naşit (Hafize Ana) ve Halit Akçatepe (Güdük Necmi) yer alıyor.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİNİN KONUSU

Özel Çamlıca Lisesi'nin en ‘özel' sınıfı olan Hababam Sınıfı'nın haşarı öğrencileri ‘sahte diplomalar' yüzünden sınıfta kalmışlardır. Artık lise yaş haddinin son demlerine gelen öğrencilerin arasından Ferit'in bir çocuğu olmuştur. Ferit çocuğuna nasıl bakacağını bilemediği için çocuğu mecburen okula getirmiştir. Mahmut Hoca'nın sürekli olarak ağlayan bu bebeğin varlığını fark etmesi ise yalnızca an meselesidir.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI

Ertem Eğilmez'in 1975 yapım yılına sahip filminin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi isimler bulunuyor.