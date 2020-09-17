Hababam Sınıfı Tatilde filminin konusu ve oyuncuları

Hababam Sınıfı Tatilde bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Yeşilçam'ın klasikleri arasında yerini almış olan Hababam Sınıfı Tatilde filminin yönetmenliği Ertem Eğilmez üstlenmiştir. Hababam Sınıfı serisinin 4. filmi olan yapım 1978 yılında yayınlandı.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİNİN KONUSU

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİNİN OYUNCULARI

– Münir Özkul

– Kemal Sunal

– Adile Naşit

– Şener Şen

– Avni Yalçın

– Feridun Şavlı

– Ahmet Arıman

– Sevda Aktolga

– Ayşen Gruda

– Muharrem Gürses

– Ayben Erman

– Teoman Ayık

– Filiz Bozkurt

– Sevtap Erdemli

– Ergin Orbey

– Cem Gürdap

– Ertuğrul Bilda

– Talat Dumanlı

– Hayri Karabey

– Ali Yalaz

– Hakkı Karadayı

– Sıtkı Akçatepe