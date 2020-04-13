Hababam Sınıfı Üç Buçuk filminde kimler oynuyor? Hababam Sınıfı Üç Buçuk konusu ve oyuncuları…

Hababam Sınıfı’nın öğretmenleriyle başı yine belada. Unutulmaz serinin yeniden çekimleri de komedisi ile adından söz ettirmeyi başardı. Peki Hababam Sınıfı Üç Buçuk filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Üç Buçuk filminin konusu ne? İşte detaylar…

Hababam Sınıfı Üç Buçuk filmi bu akşam televizyon ekranlarında… Ferdi Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı ve yeni nesil Hababam Sınıfı filmlerinden olan Hababam Sınıfı Üç Buçuk'un konusu merak ediliyor. Hababam Sınıfı Üç Buçuk nerede çekildi? Hababam Sınıfı Üç Buçuk'un konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm bilgiler…

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK KONUSU NE?

Askerliğini bitiren şamatacı Hababam Sınıfı yuvasına geri döner. Bir türlü iflah olmayan sınıf, Çamlıca Lisesi'nin müdür ve öğretmenlerini yeniden çileden çıkarmak üzeredir. Okul müdürü Deli Bedri Hababam Sınıfı'nı bu kez kesin göndermek niyetindedir. Karısı Deli Bedriye ve oğlu ile beraber okula taşınır. Türlü numaralarla onlardan kurtulmaya kararlıdır. Deli Bedriye'yi de çok geçmeden düşmanları arasına katan Hababam Sınıfı'nı yeni sürprizler beklemektedir. Okul koridorlarında yeni bir kovalamaca başlar. Kadrosunu yeni isimler katarak vazgeçilmez karakterleri ile yoluna devam eden film, bu kez korku ve komediyi aynı anda yaşatmayı hedefliyor.

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK OYUNCULARI

Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri)

Seda Sayan (Bedriye)

Şafak Sezer (Ercüment)

Memet Ali Alabora (Matkap Emre)

Peker Açıkalın (Psiko)

Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan)

Melih Ekener (Beberuhi)

Kibariye (Müzik hocası Nuriye)

Hakan Yılmaz (Feza)

Dost Elver (Peltek)

Sümer Tilmaç (Sazan Kamil)

Zihni Göktay (Yusuf Hoca)

Hamit Haskabal (Niyazi Hoca)

Tuncay Akça (Bacaksız)

Deniz Oral (Sumo)

Seçkin Piriler(alara)

Halit Akçatepe (Güdük Necmi)

Tuğçe Koçak (Dilara)