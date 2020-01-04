Hababam Sınıfı Üç Buçuk konusu ve oyuncuları… Hababam Sınıfı 3 Buçuk’ta kimler oynuyor?

Hababam Sınıfı'ndan kurtulmaya ant içen Deli Bedri, karısı ve üvey oğlunun yardımıyla Hababam Sınıfı'na yeni bir savaş açıyor. Komik macerayı izleyenler ise Hababam Sınıfı Üç Buçuk oyuncuları kim, konusu ne merak ediyor.

Yaramazlıkları ile adından söz ettiren Hababam Sınıfı yeniden müdür ve öğretmenlerini çileden çıkarmaya devam ediyor. Peki, Hababam Sınıfı Üç Buçuk konusu ne? Hababam Sınıfı Üç Buçuk oyuncuları kimler?

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK OYUNCULARI

Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri)

Seda Sayan (Bedriye)

Şafak Sezer (Ercüment)

Memet Ali Alabora (Matkap Emre)

Peker Açıkalın (Psiko)

Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan)

Melih Ekener (Beberuhi)

Kibariye (Müzik hocası Nuriye)

Hakan Yılmaz (Feza)

Dost Elver (Peltek)

Sümer Tilmaç (Sazan Kamil)

Zihni Göktay (Yusuf Hoca)

Hamit Haskabal (Niyazi Hoca)

Tuncay Akça (Bacaksız)

Deniz Oral (Sumo)

Seçkin Piriler(alara)

Halit Akçatepe (Güdük Necmi)

Tuğçe Koçak (Dilara)

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK KONUSU NE?

Askerliğini bitiren şamatacı Hababam Sınıfı yuvasına geri döner. Bir türlü iflah olmayan sınıf, Çamlıca Lisesi'nin müdür ve öğretmenlerini yeniden çileden çıkarmak üzeredir. Okul müdürü Deli Bedri Hababam Sınıfı'nı bu kez kesin göndermek niyetindedir. Karısı Deli Bedriye ve oğlu ile beraber okula taşınır. Türlü numaralarla onlardan kurtulmaya kararlıdır. Deli Bedriye'yi de çok geçmeden düşmanları arasına katan Hababam Sınıfı'nı yeni sürprizler beklemektedir. Okul koridorlarında yeni bir kovalamaca başlar. Kadrosunu yeni isimler katarak vazgeçilmez karakterleri ile yoluna devam eden film, bu kez korku ve komediyi aynı anda yaşatmayı hedefliyor.