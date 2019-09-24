Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu ve oyuncuları: Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede çekildi?

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Hababam Sınıfı Uyanıyor bu akşam televizyonda yayınlanacak. Usta oyuncular ve etkileyici senaryosu ile sevilen film Hababam Sınıfı nerede çekildi? İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu ve oyuncuları...

Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Hababam Sınıfı’na Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler, nerede çekildi?

HABABAM SINIFI UYANIYOR NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar’da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır.

KONUSU NE?

ababam Sınıfı’na Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam, başta köylü diye alay ettiği Ahmet’i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.Bu filmde Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam ekibi, sürekli haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunmaktadır.

OYUNCULARI

Münir Özkul – Kel Mahmut

Adile Naşit – Hafize Ana

Kemal Sunal – İnek Şaban

Halit Akçatepe – Güdük Necmi

Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer

Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket

Şener Şen – Badi Ekrem

Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü

Muharrem Gürses – Müdür

Hakkı Karadayı – Veysel Efendi

Cem Gürdap – Tulum Hayri

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Cengiz Nezir – Bozum Cahit

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir