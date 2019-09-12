Hababam Sınıfı Yeniden filminin konusu ve oyuncuları

İnek Şaban, Güdük Necmi, Damat Ferit, Hafize Ana, Mahmut Hoca gibi sevdiğimiz karakterlerle gönüllere taht kuran klasikleşmiş filmin uyarlamasında yeni karakterler, yeni bir jenerasyon, yeni bir dil hakim. Özel Çamlıca Lisesi, yeniden karma eğitime geçince, kızlar ve erkekler arasından tatlı bir rekabet başlar. Okula yatılı gelen kız öğrenciler ile okulun gediklileri başlarda birbirlerine meydan okurken, bir süre sonra müttefik olarak birlikte birçok maceraya atılır.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI

Yusuf Çim – Ferit

Tolga Deniz – İnek Şaban

Altan Erkekli – Kel Mahmut

Toygan Avanoğlu –

Hande Katipoğlu –

Sadi Celil Cengiz –

Özge Özacar –

Giray Altınok –

Eda Özerkan – Ayşe

Nazlı Pınar Kaya –

Sami Aksu –

Irmak Aydın –

Fırat Albayram – Güdük Necmi

Mustafa Karaoğlu –

Hasan Say –

Hülya Duyar –

Osman Alkaş –

Deniz Yeşil Mavi –

Nural Demirhan –

Vural Ceylan –