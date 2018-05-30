Hababam’ın ‘Bacaksız’ı o kahkahanın hikayesini anlattı

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Hababam Sınıfı’nın “Bacaksız” lakaplı öğrencisi Tuncay Akça, Bakırköy’de bir köftecide müdür olarak görev yapıyor. Akça, 1975-1976’da ayakkabı boyacılığı yapmak üzere gittiği Hababam Sınıfı setinde tesadüfen başlayan Yeşilçam günlerini anlattı. Film setine arkadaşının ısrarıyla gittiğini aktaran Akça, “Ayakkabı boyarken bir kahkaha attım. Kahkaham tesadüf oraya monte oldu ama hiç hikayeyle, senaryoyla alakası olmayan bir olaydı. Rahmetli Ertem (Eğilmez) ağabey orada gülmemi keşfetti. Ertem ağabey bir dahidir. Kafasında önce bir öğrenci olarak bir şeyler yazdı rahmetli Sadık Şendil ile beraber. Yavuz Turgul da vardı o ekibin içinde. Tesadüfen bir kahkahamızla girdik” dedi. Akça, sinemaya Arzu Film ile başladığını, her gün 9.00’dan 15.00’e kadar okulda olduğunu, 15.00’ten sonra da sette ayakkabı boyadığını belirterek, “(Arzu Film) Benim için bir okuldu, evimdi. Rahmetli Ertem ağabeyin eşi de bizim annemizdir, oğulları kardeşimizdir.” ifadelerini kullandı. Tuncay Akça, babasının Arzu Film’e gitmesini istemediğine dikkati çekerek, “Münir (Özkul) Baba gelip babamı ikna etti ilk filmde. Sonra başka filmlerde oynarken o filmin yapımcıları geldi. Bebek diye bir filmde oynadım. O film için adam 40 gün dükkana gelip gitti. Babamın mesleği mermercilikti. Bizim de mermerci olmamızı istiyordu” diye konuştu.

“HABABAM SINIFI AMATÖR BİR RUH, PROFESYONEL BİR DÜŞÜNCEYDİ”

Günlük yaşamda toplu taşıma araçlarını kullandığını dile getiren 54 yaşındaki oyuncu, şu bilgileri verdi: “Ben metroya, Marmaray’a, minibüse, otobüse biniyorum, yolda yürüyorum. Buralarda insanlarla sohbet ederek geliyorum. Aynı şeyi defalarca anlatıyorum. Konuşuyorum insanlarla. Onların dualarını da alıyorum. Hababam Sınıfı, amatör bir ruh, profesyonel bir düşünceydi. Orada bir aile, arkadaşlık vardı. Herkesin hayatında mutlaka kopya çekmek vardı. Okul zamanı sigara içme olayları vardı. Tabii bunlar çok doğru değil ama o afacanlıklar vardı. Bunların yanlış olduğunu anlatıyordu. Arkadaşların, dostluğun, samimiyetin, yardımlaşmanın güzelliğini işliyordu. Doğru olanı, ilkeli, tutarlı şeyleri işliyordu.”Oyunculuğu severek yaptığını söyleyen Akça, “Bu işi aşkla yaptım. Zaten bunların başarılı olmasının sebebi bu. Bu işin içine aşkını, sevgini katacaksın, gönülden oynayacaksın” dedi.

“GÜNÜMÜZÜN İMKANLARI DAHA GENİŞ”

Akça, Yeşilçam döneminde para kazanamadıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:”Şimdikiler para kazanıyor ama parayı bir yerlerde düşürüyor. İsimlerini vermeden, kötü alışkanlıklar diyelim, oralarda düşürüyorlar mantıklı ve doğru olan şeyleri yapmadıkları için. Eskiden bizim ustalarımız, ‘Yavrucuğum, elini yıkarken altına bir kutu koy. O damlacıklar da kutuyu doldursun’ derdi. Çok doğru bir şey söylüyorlardı. Biz, kazandığımız parayı üstümüze aldık. Şimdiki gibi kostüm sponsordan gelmiyordu. Biz kendi çantamızda alıp sete gidiyorduk. Kuaförümüz, makyözümüz, kostümcümüz yoktu” günümüz imkanlarının daha geniş olduğuna dikkati çeken Akça, “Şimdi her şey var ama oyunculuk yok. Para da bütün imkanlar da var ama oyunculuk yok” değerlendirmesinde bulundu.

“ŞENER ŞEN OYNAYACAĞI ROLÜ YAŞAR”

Tuncay Akça, beğendiği oyunculara ilişkin de şunları söyledi: “Şener (Şen) ağabey bambaşka bir oyuncudur. Bir rolü oynarken, onu 15-20 gün izler, benimser, yaşar. O yüzden de Şener ağabey, Türk sinemasında gelmiş geçmiş en klas adamlardandır, hala da devam ediyor. Şu an belki önüne 100 senaryo geliyordur. O senaryoları elinin tersiyle itiyordur. Kemal Sunal var. Normal hayatta çok ciddi ama sinemada İnek Şaban. O, bugünkü siyasi konjonktüre de günümüze de tam oturan filmlerde rol aldı. Adile Naşit efsanesi var. Aileden bir oyunculuk geleneği var. Babası meşhur Direklerarası’nın üstadı Naşit Özcan. Kardeşi Selim Naşit. Yeğenleri Naşit Özcan. Bunlar tiyatronun ve sinemanın duayenleri.” Oyuncu Akça, 11 yaşında başladığı sinemada 43 yılda “Bizim Aile”, “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı”, “Hababam Sınıfı Uyanıyor”, “Gülen Gözler”, “Bebek”, “Yol”, “Mavi Mavi”, “Selamsız Bandosu”, “Yılmaz Güney: His Life, His Films”, “Bizimkiler”, “Talihsiz Bilo”, “Hababam Sınıfı Üç Buçuk”, “Hababam Sınıfı Merhaba”, “Hababam Sınıfı Askerde”, “Yalancı Yarim” ve “Öğrenci İşleri”nin de içinde bulunduğu 100’den fazla yapımda rol aldı.