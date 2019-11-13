Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili, rol arkadaşı Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı 7. Koğuştaki Mucize'yi izlemeye gitti. Muhabirleri karşısında gören Memili, "Haberim yokmuş gibi çek kanka" diyerek espri yaptı.

Çukur dizisinde canlandırdığı Cumali Koçovalı karakteri ile adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Necip Memili, önceki gün İstinyePark’da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde kız arkadaşı ile birlikte geldiği alışveriş merkezinden akşam saatlerinde ayrılırken gazeteciler tarafından görüntülendi.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan başarılı oyuncu tek başına poz vermeyi tercih ederken, “Haberim yokmuş gibi çek kanka” diyerek muhabirler ile şakalaştı. Vale noktasında araçlarını beklerken muhabirler ile sohbet eden Memili, “Kardeşim, Aras’ın filmini izledik. Çok güzel oynamış. Ben biraz duygusal adamım, beni film boyunca ağlattı vallahi. 7. Koğuştaki Mucize’ye gidin, size de tavsiye ediyorum” dedi.