Hacer Tülü’nün hayat hikayesi | Hacer Tülü kimdir?

Bodrum bir eğlence mekanının sahibine kurulan pusuda Hacer Tülü ve mekan sahibi Mehmet Ali Sürensoy’un hayatını kaybetti. İzmir'de dünyaya gelen Hacer Tülü Halkla ilişkiler mezunu. Peki Hacer Tülü kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

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‘Mabed’ ve ‘Ömür Törpüsü’ şarklarıyla ünlenen Hacer Tülü’nün vefatının ardından Hacer Tülü kimdir merak ediliyor. Haberimizden Hacer Tülü hakkında merak edilenlere ulaşbilirsiniz. İşte Hacer Tülü’nün hayat hikayesi…

BODRUM’DA BARDA ÇATIŞMA

Adnan Menderes Caddesinde bulunan eğlence mekanının önüne park ettikleri otomobilin içerisinde pusuya yatan 4 şüpheli, Barlar Sokağı’nda mekan işleten Mehmet Ali Sürensoy gece kulübüne girdiği sırada rast gele ateş açmaya başladı.

Şüphelilerin kullandığı silahlardan çıkan onlarca kurşun Mehmet Ali Sürensoy’un yanı sıra ses sanatçısı Hacer Tülü (40), Servet K. (52), Cesur A. (40), Kaan M. (23) ve Onur S’ye isabet etti. Olayda yaralanan 6 kişi, ambulanslarda çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan eğlence mekanı sahibi olan Mehmet Ali Sürensoy ile sanatçısı Hacer Tülü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HACER TÜLÜ KİMDİR?

Hacer Tülü, 10.04.1978 yılında İzmirde dünyaya geldi. Annesi Nalan Tülü Karşıyaka, babası İsmail Tülü Bornovalı olan Hacer Tülü’nün Ozan Tülü adında bir ağabeyi var. Ve aynı zamanda baba tarafından Yugoslav göçmeni Boşnak.

İlköğretimini piyale ilkokulunda orta ve lise öğretimini bayraklı lisesinde üniversite öğretimini A.Ö.F ( Halkla İlişkiler ) tamamladı. Orta ve lise öğrenimi süresince uzun yıllar basketbol ve atletizmle ilgilendi.

1996 yılında İzmirli ünlü modacı Zuhal Yorgancıoğlu’nun teşvikiyle İzmirli milli manken Şafak Fişek hanımın ajansında zerafet eğitimini alıp, Zuhal Yorgancıoğlu’nun modelliğini yaptı. İzmir’de 2 sene modellikle uğraştıktan snra 1999’da evlendi. 2003 yılında kızı İlayda Serina Aydın dünyaya geldi.

2006 yılında İstanbul’a yerleşti. 2 sene modellik ve oyunculuk yaptı. 2008 yılında Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu’nda 2 sene tiyatro oyunculuğu yaptı. ‘Namussuzum ki Namusluyum’ ve ‘Çılgın Yenge’ adlı iki önemli tiyatro oyununda tiyatro oyunculuğu yaptı.

Yine 2008’de Sel Agency mankenlik ajansına ortak olup mankenlik ajansı işletmeye başladı. Defileler, açılış ve tanıtımlar, önemli organizasyonlara imzasını attı.

Yakın arkadaşı Alpay Aydın’ın dönem dönem ; ‘sen neden şarkı söylemiyorsun , birçok şarkıcıdan sesin güzel , iyi bir eğitimle güzel yerlere gelirsin’ demesiyle müzikle profesyonel anlamda ilgilenmeye başlayan Hacer Tülü, madem öyle sen şarkılarımı yap, ben de bu işe gireyim deyince Tanımadın Say ve Çok Selam Söyle şarkılarının ortaya çıktı. Ve Hacer Tülü’nün müzik yaşantısı başlamış oldu. Aranjörü Ünal Aşkın’ın teşvikiyle Şan Öğretmeni Zehra Belevi’den sıkı bir şan eğitimi almaya başladı.