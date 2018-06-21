Hacer Tülü kimdir? Hacer Tülü nereli, kaç yaşında… İşte hayat hikayesi

Hacer Tülü hayatını kaybetti. 'Mabed' ve 'Ömür Törpüsü' şarklarıyla ünlenen Hacer Tülü'nün vefatının ardından hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Peki Hacer Tülü kimdir? Nerede doğdu? Kaç yaşında ve neden öldü? İşte şarkıcı hakkında bilinmeyenler...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Bodrum’da eğlence mekanında çıkan çatışma sonrası 2 kişinin hayatını kaybetmesi olayında hayatını kaybedenler arasında yer alan şarkıcı Hacer Tülü kimdir? Nereli, kaç yaşında ve neden öldü? İşte Hacer Tülü hakkındaki bilgiler kısa öz geçmişi ve hayat hikayesi…

HACER TÜLÜ KİMDİR?

Hacer Tülü, 10.04.1978 yılında İzmirde dünyaya geldi. Annesi Nalan Tülü Karşıyaka, babası İsmail Tülü Bornovalı olan Hacer Tülü'nün Ozan Tülü adında bir ağabeyi var. Ve aynı zamanda baba tarafından Yugoslav göçmeni Boşnak.

İlköğretimini piyale ilkokulunda orta ve lise öğretimini bayraklı lisesinde üniversite öğretimini A.Ö.F ( Halkla İlişkiler ) tamamladı. Orta ve lise öğrenimi süresince uzun yıllar basketbol ve atletizmle ilgilendi.

1996 yılında İzmirli ünlü modacı Zuhal Yorgancıoğlu'nun teşvikiyle İzmirli milli manken Şafak Fişek hanımın ajansında zerafet eğitimini alıp, Zuhal Yorgancıoğlu'nun modelliğini yaptı. İzmir'de 2 sene modellikle uğraştıktan snra 1999'da evlendi. 2003 yılında kızı İlayda Serina Aydın dünyaya geldi.

2006 yılında İstanbul'a yerleşti. 2 sene modellik ve oyunculuk yaptı. 2008 yılında Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu'nda 2 sene tiyatro oyunculuğu yaptı. ‘Namussuzum ki Namusluyum' ve ‘Çılgın Yenge' adlı iki önemli tiyatro oyununda tiyatro oyunculuğu yaptı.

Yine 2008'de Sel Agency mankenlik ajansına ortak olup mankenlik ajansı işletmeye başladı. Defileler, açılış ve tanıtımlar, önemli organizasyonlara imzasını attı.

Yakın arkadaşı Alpay Aydın'ın dönem dönem ; ‘sen neden şarkı söylemiyorsun , birçok şarkıcıdan sesin güzel , iyi bir eğitimle güzel yerlere gelirsin' demesiyle müzikle profesyonel anlamda ilgilenmeye başlayan Hacer Tülü, madem öyle sen şarkılarımı yap, ben de bu işe gireyim deyince Tanımadın Say ve Çok Selam Söyle şarkılarının ortaya çıktı. Ve Hacer Tülü'nün müzik yaşantısı başlamış oldu. Aranjörü Ünal Aşkın'ın teşvikiyle Şan Öğretmeni Zehra Belevi'den sıkı bir şan eğitimi almaya başladı.