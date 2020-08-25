Hacı Ali Konuk kimdir? Hacı Ali Konuk nereli, kaç yaşında?

Son olarak bir yapımcının oyuncularını evden çıkıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışmasını anlatan Ev Yapımı dizisinde rol alan Hacı Ali Konuk hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Hacı Ali Konuk kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

HACI ALİ KONUK KİMDİR?

Hacı Ali Konuk, 1 Mayıs 1969 tarihinde Erzurum'da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi ile Levent Kırca Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi almıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisiyle geçen Hacı Ali Konuk; Seksenler dizisinde canlandırdığı Bekçi Bekir karakteriyle tanınmaktadır. Tatlı Hayat, Sırlar Dünyası, Hayat Bilgisi, Kampüsistan, Kurşun Yarası, Parmak İzi, Beşinci Boyut, Şifre, Arka Sokaklar, Cemile, Çocuklar Duymasın, Payitaht Abdülhamid, Şeytan Bunun Neresinde, Merdiven Baba, Chef, Firardayız, Aslan Parçam, Organik Aşk, Sorma Neden, Hayalimdeki Köy, Bahtsız Bedri gibi yapımlarda rol alan Hacı Ali Konuk, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.

Hacı Ali Konuk'un rol aldığı tiyatro oyunları:

Hak Dostum Hak / Oyuncu

Ben İyi Biri Olmadan Önce / Oyuncu

Göğe Bakan Adam / Oyuncu

Hacı Ali Konuk'un rol aldığı diziler:

Ev Yapımı (2020)

Payitaht Abdülhamid, (Aşçı Fadıl, 2017-2018)

Seksenler (5 Sezon, Bekçi Bekir, 2012-2020)

Çocuklar Duymasın (4. Sezon, 2013)

Meçhule Gidenler (Cevher, 2006)

Cemile (2006)

Arka Sokaklar (Gül Haco, 2006)

Şifre (2005)

Beşinci Boyut (2005)

Parmak İzi (2003)

Kurşun Yarası (2003)

Kampüsistan (2003)

Hayat Bilgisi (Bölüm Oyuncusu, 2003)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı 2002)

Tatlı Hayat (2001)

Çiçek Taksi (1995)

Hacı Ali Konuk'un rol aldığı sinema filmleri:

Bahtsız Bedri (2019)

Hayalimdeki Köy (2019)

Sorma Neden (Nihat, 2018)

Organik Aşk (2018)

Aslan Parçam (Zeki, 2018)

Firardayız (Gardiyan Al,, 2017)

Chef (Sinema Filmi 2017)

Merdiven Baba (Fazlı, 2015)

Şeytan Bunun Neresinde (Komutan, 2002)