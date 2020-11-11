Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evleniyor

2017'dden beri aşk yaşayan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evliliğe ilk adımı atıyor. Hacı Sabancı, geçen akşam Nazlı Kayı'ya sürpriz yaparak tek taş yüzükle evlenme teklif etti.

DENSA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı romantik bir akşam yemeğinde Nazlı Kayı’ya tek taş yüzükle evlilik teklifinde bulundu.

Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, “Evet” diyerek Sabancı ile evliliğe ilk adımı attı.

Hacı Sabancı’nın annesi Arzu Hanım’ın müstakbel gelinini çok sevdiği ve artık torun istediği söyleniyor.

* Nazlı Kayı, 27 yaşında. Londra’daki University Of Westminster’in hukuk bölümünden mezun.

“İLİŞKİDE TRİP ATMAK DOĞRU DEĞİL”

Nazlı Kayı bir dergiye verdiği röportajda şunları söylemişti:

“Kendimi güzel buluyorum.”

“Aynaya baktığımda gördüğümden memnunum.”

“Ama dış görünüşüne kafayı takmış bir tip değilim.”

”Hacı ile yapmaktan en çok keyif aldıklarımızın başında; seyahat etmek, festivallere gitmek ve sergileri gezmek geliyor.”

“Sanata dair kendisinden çok şey öğreniyorum. Birlikte spor da yapıyoruz.”

”Bizim ilişkimizde saygı, güven ve sevgi var. Olmazsa olmazımız ise empati yapma yetisi.”

“Aşkta trip atmak, çocuk gibi davranmak doğru değil.”