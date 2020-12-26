Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın nişanından ilk fotoğraf

Geçen günlerde nişanlanan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti evlilik yolunda önemli bir adım attıkları günden ilk fotoğraflarını paylaştı.

Sabancı ve Kayı’nın salgın sonrası nikâh masasına oturması bekleniyor.

Hacı Sabancı’nın annesi Arzu Hanım’ın müstakbel gelinini çok sevdiği ve artık torun istediği söyleniyor.

“İLİŞKİDE TRİP ATMAK DOĞRU DEĞİL”

Nazlı Kayı bir dergiye verdiği röportajda şunları söylemişti:

“Kendimi güzel buluyorum.”

“Aynaya baktığımda gördüğümden memnunum.”

“Ama dış görünüşüne kafayı takmış bir tip değilim.”

“Hacı ile yapmaktan en çok keyif aldıklarımızın başında; seyahat etmek, festivallere gitmek ve sergileri gezmek geliyor.”

“Sanata dair kendisinden çok şey öğreniyorum. Birlikte spor da yapıyoruz.”

“Bizim ilişkimizde saygı, güven ve sevgi var. Olmazsa olmazımız ise empati yapma yetisi.”

“Aşkta trip atmak, çocuk gibi davranmak doğru değil.”

* Nazlı Kayı, 27 yaşında. Londra'daki University Of Westminster'in hukuk bölümünden mezun.