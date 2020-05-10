Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hacı Sabancı ve Kerim Sabancı sporu aksatmıyor
Hacı Sabancı ve Kerim Sabancı sporu aksatmıyor
Daha önce Boğaz'daki evinde spor yaparken paylaştığı fotoğraf ile dikkat çeken Hacı Sabancı, egzersizleri aksatmıyor.
Magazin 10 Mayıs 2020 - 15:39

Kerim Sabancı, Instagram hesabından abisi Hacı Sabancı’yla birlikte yalılarında İstanbul Boğazı’na karşı spor yaptığı anları paylaştı.


CEVABIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde açık havada bisiklet ile kardio yapan Sabancı, Instagram’dan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ancak fotoğrafın dışarıda çekilmesine tepki gösteren bir takipçisi, “İnanamıyorum size. Devlet dışarı çıkmayın diyor, siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani” dedi. Sabancı ise bu yoruma, “Sakin ol şampiyon, evdeyim” şeklinde yanıt verdi.

İLGİLİ HABERHacı Sabancı sporu ihmal etmiyor
Son güncelleme: 15:40 - 10.05.2020
Etiketler