Hacı Sabancı ve Kerim Sabancı sporu aksatmıyor

Kerim Sabancı, Instagram hesabından abisi Hacı Sabancı’yla birlikte yalılarında İstanbul Boğazı’na karşı spor yaptığı anları paylaştı.



CEVABIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde açık havada bisiklet ile kardio yapan Sabancı, Instagram’dan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ancak fotoğrafın dışarıda çekilmesine tepki gösteren bir takipçisi, “İnanamıyorum size. Devlet dışarı çıkmayın diyor, siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani” dedi. Sabancı ise bu yoruma, “Sakin ol şampiyon, evdeyim” şeklinde yanıt verdi.