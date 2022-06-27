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Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğününde şıklık yarışı

Geçen yıl aralık ayında nişanlanan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, 10 Ekim'de nikâh masasına oturmuştu. Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında nikâh masasına oturan çift, önceki akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi. Düğün, iş ve cemiyet hayatının pek çok seçkin ismini de bir araya getirdi.

Yayınlanma: 09:27 - 27 Haziran 2022 Güncellenme:
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Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğününde şıklık yarışı

Geçtiğimiz ekim ayında nikah masasına oturan Hacı Sabancı (35) ve Nazlı Kayı (28) çiftinin dün Çırağan Sarayı'nda düğünü gerçekleşti.

Çifti, cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı görkemli düğünde, yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Hacı Sabancı düğününde siyah smokin takım tercih ederken, Kayı Zuhair Murad imzalı taşlı gelinliği giydi.

Düğüne katılan ünlü isimler ise adeta şıklık yarışına girdi.

Pınar Sabancı

Feryal Gülman

Dila-Sima Tarkan

Neslihan Sabancı

Sanem Tezman

Sibil Çetinkaya-Ecem Oltulu

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