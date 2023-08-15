Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinin bebekleri dünyaya geldi

İki yıl önce evlenen Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinin kızları dünyaya geldi.

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Hacı Sabancı (35) ile Nazlı Kayı (28), 10 Ekim 2021’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir nikâhla dünyaevine girmişti.

25 Haziran 2022’de de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün töreni yapan çift, mutlu evliliklerini bebekle taçlandırdı.

Nişantaşı’nda özel bir hastanede doğum yapan Nazlı Sabancı, sabah saatlerinde kızını kucağına aldı.

HANDE ERÇEL DE HASTANEYE GİTTİ

Hakan Sabancı’nın kız arkadaşı Hande Erçel de hastaneye gitti.

“TRİP ATMAK DOĞRU DEĞİL”

Nazlı Kayı bir dergiye verdiği röportajda şunları söylemişti:

“Kendimi güzel buluyorum.”

“Aynaya baktığımda gördüğümden memnunum.”

“Ama dış görünüşüne kafayı takmış bir tip değilim.”

“Hacı ile yapmaktan en çok keyif aldıklarımızın başında; seyahat etmek, festivallere gitmek ve sergileri gezmek geliyor.”

“Sanata dair kendisinden çok şey öğreniyorum. Birlikte spor da yapıyoruz.”

“Bizim ilişkimizde saygı, güven ve sevgi var. Olmazsa olmazımız ise empati yapma yetisi.”

“Aşkta trip atmak, çocuk gibi davranmak doğru değil.”

* Nazlı Kayı Londra’daki University Of Westminster’in hukuk bölümünden mezun.

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