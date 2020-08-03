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Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı düşman çatlattı
Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı düşman çatlattı
Birliktelikleri uzun süredir devam eden ve evlenecekleri konuşulan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, bayramı Bodrum'da geçirmeyi tercih etti.
Magazin 3 Ağustos 2020 - 13:57

Sosyal medya hesaplarından mutlu giden ilişkileriyle ilgili paylaşımlarda bulunmaktan geri durmayan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı bu defa romantik bir yemekte çekilmiş fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Zaman zaman haklarında yapılan ‘ayrılacaklar’ şeklindeki haberlere kulak asmadıklarını bu paylaşımları ile gösteren ikili mutluluklarıyla adeta düşman çatlattı.

Nazlı Kayı ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sevgilisi Hacı ile birlikte yaptığı tatile dair ipuçları veriyor.

Son güncelleme: 14:00 - 03.08.2020
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