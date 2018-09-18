Hacı Sabancı ve Zeynep Nazlı Kayı, MİKADER etkinliğinde

Hacı Sabancı, annesi Arzu Sabancı'nın yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu Minik Kalplerle El Ele Derneği'nin etkinliğine sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile katıldı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Hacı Sabancı, Minik Kalpler El Ele Derneği’nin (MİKADER) Conrad İstanbul Bosphorus’taki etkinliğine sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile katıldı.

Çift, geçtiğimiz günlerde aile dostları Özmen ve Sengir ailesinin Fransa'nın Paris şehrinde düzenlediği düğün davetine katılmıştı. Davette Zeynep Nazlı Kayı'nın Sabancı ailesinin fotoğrafına girememesi gündem olmuş ve sosyal medya kullanıcıları Kayı için “Anneden onay alamamış” yorumunu yapmıştı.

Etkinliğine birlikte katılan çift, hem Arzu Sabancı’yı hem de MİKADER’i destekledi. Paris’teki fotoğraf kriziyle ilgili de tabiri caizse “Sorun yok” cevabını verdi.