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Hacı Sabancı, verdiği kiloları koruyor
Hacı Sabancı, verdiği kiloları koruyor
Geçtiğimiz sene fazla kilolarıyla gündeme gelen Hacı Sabancı, 7 ayda tam 40 kilo vererek istediği kiloya ulaşmıştı. Sabancı, verdiği kiloları boks ringinde koruyor.
Magazin 20 Aralık 2018 - 14:07

Defalarca diyet yapan Hacı Sabancı Hacı Sabancı 125 kiloya çıkınca 2017 senesinin Mayıs ayında mide küçültme ameliyatı olmuştu. Hacı Sabancı ameliyattan sonra 7 ayda tam 40 kilo verip 80'e düşmeyi başardı. Verdiği kiloları korumaya devam Hacı Sabancı, boks ringinde sürekli antreman yapıyor. Sabancı, spor yaptığı esnada çekildiği bir kareyi sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

“ARTIK ZAYIFLAMAYACAĞIM”

Kilo verdikten sonra objektiflere yansıyan Hacı Sabancı “İstediğim ölçüye geldim, artık zayıflamayacağım. Gayet de sağlıklıyım” ifadelerini kullanmıştı.
hacisabanci

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Son güncelleme: 14:14 - 20.12.2018
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