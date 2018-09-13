Haciz memurları Hira’yı üzmedi

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığının asıl nedeni ortaya çıktı. Eşinden boşanan Demet Akalın için kırmızı çizgi kızı Hira'nın sözleri oldu. İcra memurları geldiğinde Hira "Köpeğimi bari almasınlar anne" diye ağlayınca Akalın, kızı Hira'nın psikolojisi düşünerek boşanma davasını açtı.

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Ses sanatçısı Onur Akay, dün kendi internet sitesinde Demet Akalın ve Okan Kurt’un ayrılığına yönelik yeni bir iddia ortaya atmıştı. Akay’ın iddiasına göre “Demet boşanmayacaktı ama haciz sırasında yaşanan son olay, Demet'i çok etkiledi ve adeta çıldırttı. Haciz sırasında Hira ağlayarak, “anne köpeğimi alacaklar mı?” demiş ve Demet bunun üzerine o dediği kırmızı çizgiyi çekti ve hemen boşanma kararı aldı” ifadelerini kullandı.

KÖPEK DEMET AKALIN’DA KALDI

Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un borçları nedeniyle oturdukları eve haciz gelmişti. Yaşanan bu haciz sırasında Akalın’ın kızı Hira, memurların köpeğini almasından korkmuş ve annesine “anne köpeğimi de alacaklar mı” sorusunu yöneltmişti. Öğrenilen bilgiye göre haciz memurları sadece evde yer alan bazı eşyaları aldı. Köpek, Hira ile birlikte kaldı.

