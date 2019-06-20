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Hacker filminin konusu nedir? İşte Hacker filminin oyuncu kadrosu…
Hacker filminin konusu nedir? İşte Hacker filminin oyuncu kadrosu…
Hacker filminin başrolünde yakışıklı oyuncu Chris Hemsworth yer alıyor. Gizem ve aksiyonun bol bol yer aldığı Hacker filminin yönetmenliğini Michael Mann yapıyor. Başrollerinde ise Chris Hemsworth,Tang Wei, Viola Davis yer alıyor.
Magazin 20 Haziran 2019 - 18:55

Sinemaseverler ekran başında! Global siber suç dünyasında geçen Hacker filmi, izinli bir mahkum ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarının üst düzey bir siber suç ağının peşinden Chicago'dan Los Angeles, Hong Kong ve Cakarta'ya kadar gitmelerini konu alıyor.

HACKER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Chris Hemsworth – Nicholas Hathaway
Leehom Wang – Captain Chen Dawai
Viola Davis – FBI Özel ajanı Carol Barrett
Ritchie Coster – Kassar
Yorick van Wageningen – Sadak
Tang Wei – Chen Lien
Andy On – Hong Kong Polisi Alex Trang
Manny Montana – Lozano
William Mapother – Rich Donahue

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