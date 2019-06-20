Hacker filminin konusu nedir? İşte Hacker filminin oyuncu kadrosu…
Sinemaseverler ekran başında! Global siber suç dünyasında geçen Hacker filmi, izinli bir mahkum ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarının üst düzey bir siber suç ağının peşinden Chicago'dan Los Angeles, Hong Kong ve Cakarta'ya kadar gitmelerini konu alıyor.
HACKER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Chris Hemsworth – Nicholas Hathaway
Leehom Wang – Captain Chen Dawai
Viola Davis – FBI Özel ajanı Carol Barrett
Ritchie Coster – Kassar
Yorick van Wageningen – Sadak
Tang Wei – Chen Lien
Andy On – Hong Kong Polisi Alex Trang
Manny Montana – Lozano
William Mapother – Rich Donahue