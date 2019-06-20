Hacker filminin konusu nedir? İşte Hacker filminin oyuncu kadrosu…

Hacker filminin başrolünde yakışıklı oyuncu Chris Hemsworth yer alıyor. Gizem ve aksiyonun bol bol yer aldığı Hacker filminin yönetmenliğini Michael Mann yapıyor. Başrollerinde ise Chris Hemsworth,Tang Wei, Viola Davis yer alıyor.

Sinemaseverler ekran başında! Global siber suç dünyasında geçen Hacker filmi, izinli bir mahkum ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarının üst düzey bir siber suç ağının peşinden Chicago'dan Los Angeles, Hong Kong ve Cakarta'ya kadar gitmelerini konu alıyor.

HACKER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Chris Hemsworth – Nicholas Hathaway

Leehom Wang – Captain Chen Dawai

Viola Davis – FBI Özel ajanı Carol Barrett

Ritchie Coster – Kassar

Yorick van Wageningen – Sadak

Tang Wei – Chen Lien

Andy On – Hong Kong Polisi Alex Trang

Manny Montana – Lozano

William Mapother – Rich Donahue