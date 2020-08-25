Hadi İnşallah filmi nerede çekilmiştir? Hadi İnşallah konusu ve oyuncuları…

Çekimleri İzmir'de yapılan ve başrollerinden Murat Boz ve Büşra Pekin'in bulunduğu Hadi İnşallah filminin senaryosunu Murat Kaman ile Emrah Kaman yazmıştır. İşte Hadi İnşallah filmi ile ilgili tüm bilgiler…
HADİ İNŞALLAH KONUSU
Hadi İnşallah, genç bir kadın olan Pucca'nın hikayesini anlatıyor. PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara'da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılırak, İzmir'e ailesinin yanına döner. Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımdaki pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir! Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup, toparlanması için baskı yapar. Hiç istemeden İzmir'deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider; ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır! “Pekmez” lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar… Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır.
HADİ İNŞALLAH OYUNCULARI
Murat Boz – Pekmez
Büşra Pekin – PuCCa
Şinasi Yurtsever – Kameraman Hasan
Müjde Uzman – Bayan Kaltak
Cezmi Baskın – PuCCa Baba
Hülya Gülşen – Irmak PuCCa Hala
İdil Dizdar – Zodyaklı / Zodi
Aydan Taş – Kızıl
Emrah Kaman– Eski Sevgili PuCCa'nın eski sevgilisi