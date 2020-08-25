Hadi İnşallah filmi nerede çekilmiştir? Hadi İnşallah konusu ve oyuncuları…

Hadi İnşallah filmi ile ilgili internette aramalar çoğaldı. Bu akşam televizyonda yayınlanacak Hadi İnşallah filmi, ilk kez 2014 yılında vizyona girdi. Yönetmenliğini Ali Taner Baltacı’nın yaptığı Hadi İnşallah filminin konusu ve oyuncuları haberimizde…

Çekimleri İzmir'de yapılan ve başrollerinden Murat Boz ve Büşra Pekin'in bulunduğu Hadi İnşallah filminin senaryosunu Murat Kaman ile Emrah Kaman yazmıştır. İşte Hadi İnşallah filmi ile ilgili tüm bilgiler…

HADİ İNŞALLAH KONUSU

Hadi İnşallah, genç bir kadın olan Pucca'nın hikayesini anlatıyor. PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara'da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılırak, İzmir'e ailesinin yanına döner. Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımdaki pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir! Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup, toparlanması için baskı yapar. Hiç istemeden İzmir'deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider; ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır! “Pekmez” lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar… Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır.

HADİ İNŞALLAH OYUNCULARI

Murat Boz – Pekmez

Büşra Pekin – PuCCa

Şinasi Yurtsever – Kameraman Hasan

Müjde Uzman – Bayan Kaltak

Cezmi Baskın – PuCCa Baba

Hülya Gülşen – Irmak PuCCa Hala

İdil Dizdar – Zodyaklı / Zodi

Aydan Taş – Kızıl

Emrah Kaman– Eski Sevgili PuCCa'nın eski sevgilisi