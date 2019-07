Hadi ipucu sorusu 12 Temmuz: Yüzüklerin Efendisi’ndeki yüzüğün yok edildiği dağın adı nedir?

Hadi, ipucu sorusu yarışmanın sosyal medya hesabından, “Bugünkü ipucumuz 2001 yılında beyazperdeye taşınmış, fantastik orta dünya film serisi “Yüzüklerin Efendisi” ile ilgili sevgili hadiciler. Dünyanın kaderini değişterecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadelenin anlatıldığı seride, yüzüğün lavlarına atılarak yok edildiği dağ hangisi sizce?” şeklinde paylaşıldı. Peki Hadi ipucu sorusunun yanıtı ne?

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ’NDEKİ YÜZÜĞÜN YOK EDİLDİĞİ DAĞIN ADI NEDİR?

Cevap: Hüküm Dağı

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ

Yüzüklerin Efendisi (İng. The Lord of the Rings) İngiliz filolojist ve Oxford Üniversitesi profesörü J. R. R. Tolkien’in yazdığı epik fantezi türündeki romandır. Hikâye Tolkien’in çocuklar için yazdığı 1937 tarihli Hobbit’in devamı olarak başlamıştı ancak sonunda ondan çok daha büyük bir eser haline geldi. Çoğu II. Dünya Savaşı’nda olmak üzere 1937 ve 1949 yılları arasında aşamalar halinde yazıldı. 150 milyonun üstündeki satış sayısıyla tüm zamanların en çok satan ikinci romanıdır.

Romanın ismi bütün Orta Dünya’yı fethedip hakimiyetine almakta kullandığı diğer Güç yüzükleri’ne hükmeden Tek Yüzük’ü ilk çağlarda yaratan, hikâyenin kötü karakterlerinden biri olan Karanlık Lord Sauron’u kasteder.[not 1] İngiliz kırsalından pek de farklı olmayan hobbit diyarı Shire’da sakince başlayan hikâye Orta Dünya’nın kuzeybatısına kadar uzanırken hobbitler Frodo Baggins, Samwise “Sam” Gamgee, Meriadoc “Merry” Brandybuck ve Peregrin “Pippin” Took’un yanı sıra hobbitlerin müttefikleri ve yol arkadaşları olan Kuzey Kolcusu Aragorn, Gondor Kumandanı Boromir, savaşçı cüce Gimli, Elf prensi Legolas ve büyücü Gandalf’ın gözünden Yüzük Savaşı’nın gidişatı takip edilir.

En başında Tolkien tarafından eserin Silmarillion ile birlikte iki ciltlik bir set oluşturması amaçlanıyordu, ama yayıncı bu fikri reddetti. Ekonomik sebeplerden dolayı Yüzüklerin Efendisi 29 Temmuz 1954’ten 20 Ekim 1955’e kadarki bir yıllık süreç içerisinde üç cilt olarak yayımlandı. Bu üç cilt Yüzük Kardeşliği, İki Kule ve Kralın Dönüşü olarak isimlendirildi. Roman yapı olarak üçüncü cildin sonunun da dahil olduğu çeşitli bölümlerden arka plan malzemeleriyle birlikte ikişer bölümden altı kitaba bölünmüş haldedir. Bazı baskılarda tüm roman tek bir cilt haline getirilmiştir. Yüzüklerin Efendisi defalarca yeniden basıldı ve birçok dile çevrildi.

Tolkien’in eseri temaları ve kökenleri hakkında yapılan kapsamlı araştırmalara konu oldu. Kendi içerisinde büyük bir eser olsa da, hikâye aslında Tolkien’in 1917’den beri kendisinin “mythopoeia” olarak tanımladığı bir süreç içerisinde üstünde çalıştığı büyük bir destanın yalnızca son halkasıydı. Filolojinin, mitolojinin, dinin, sanayileşmenin etkilerinin yazarda yarattığı tiksinmenin yanı sıra daha önceki fantazi eserleri ve Tolkien’in I. Dünya Savaşı’ndaki deneyimleri yazarın ilk çalışmaları ve Yüzüklerin Efendisi’nin hikâyesi üzerinde etkili oldu. Yüzüklerin Efendisi’nin de modern fantazi edebiyatı üzerinde büyük etkisi olduğu kabul edilir. Tolkien’in çalışmalarının etkisi öyle büyük oldu ki “Tolkienian” ve “Tolkienesque” sözcükleri Oxford İngilizce Sözlüğü’ne girdi.

Yüzüklerin Efendisi’nin hep popüler kalması popüler kültürde göndermeler yapılmasına, Tolkien’in çalışmalarına hayran olanların topluluklar kurmasına ve Tolkien ile eserleri hakkında birçok kitap yayımlanmasına sebep oldu. Yüzüklerin Efendisi geçmişte olduğu gibi hala sanat eserleri, müzik, filmler, televizyon, video oyunları ve edebiyatı etkilemeye devam ediyor. Yüzüklerin Efendisi için ödüllü radyo, televizyon ve film uyarlamaları yapıldı.