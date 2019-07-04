Hadi ipucu sorusu 4 Temmuz 12:30: Burak Özçivit ile Fahriye Evcen kaçıncı yıllarını kutladı?
Hadi yarışması sosyal medya hesabında ipucu sorusu, “Bugünkü ipucumuz ünlü çiftler arasında en beğenilen isimler arasında yer alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ile ilgili sevgili hadiciler. Geçtiğimiz günlerde çift, sosyal medya üzerinden duygu dolu sözlerle evlilik yıl dönümlerini kutladılar ve paylaştıkları fotoğraf bir milyonun üzerinde beğeni aldı. Peki sizce çift, kaçıncı yıl dönümlerini kutluyorlardı?” şeklinde paylaşıldı. Haberimizden Hadi ipucu sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.
HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI
Soru: Burak Özçivit ile Fahriye Evcen kaçıncı yıllarını kutladı?
Cevap: 2