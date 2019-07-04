Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hadi ipucu sorusu 4 Temmuz 12:30: Burak Özçivit ile Fahriye Evcen kaçıncı yıllarını kutladı?
Hadi ipucu sorusu 4 Temmuz 12:30: Burak Özçivit ile Fahriye Evcen kaçıncı yıllarını kutladı?
Hadi'de günün ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Sosyal medyadan yıl dönümlerini kutlayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Hadi ipucu sorusu oldu. İşte 4 Temmuz 12:30 hadi ipucu sorunun cevabı...
Magazin 4 Temmuz 2019 - 11:08

Hadi yarışması sosyal medya hesabında ipucu sorusu, “Bugünkü ipucumuz ünlü çiftler arasında en beğenilen isimler arasında yer alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ile ilgili sevgili hadiciler. Geçtiğimiz günlerde çift, sosyal medya üzerinden duygu dolu sözlerle evlilik yıl dönümlerini kutladılar ve paylaştıkları fotoğraf bir milyonun üzerinde beğeni aldı. Peki sizce çift, kaçıncı yıl dönümlerini kutluyorlardı?” şeklinde paylaşıldı. Haberimizden Hadi ipucu sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI

Soru: Burak Özçivit ile Fahriye Evcen kaçıncı yıllarını kutladı?

Cevap: 2