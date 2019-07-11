Hadi ipucu sorusu: Şişenin kapağını sesiyle açan şarkıcı kim? İşte cevabı…

Sosyal medyanın yeni trendlerinden biri de ‘Bottle Cap Challenge’ yani 'Şişe Kapağı Aç' akımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yoğun ilgi gördü. 11 Temmuz Hadi ipucu sorusu da bu akımdan geldi. Şişe kapağı açma akımını farklı bir boyuta getirerek şişenin kapağını sesiyle açan ünlü şarkıcı kim?

İlk olarak Hollywood’un ünlü aktörleri arasında başlayan ve kısa süre içerisinde dünyayı esir alan şişe kapağı açma iddiasına her geçen gün yeni isimler ekleniyor. Hadi ipucu sorusu da moda haline gelen akımdan geldi. Bu akımı farklı bir boyuta getirerek şişenin kapağını sesiyle açan ünlü şarkıcı kim? İşte hadi ipucu sorusu…

HADİ İPUCU: SESİYLE ŞİŞE KAPAĞI AÇAN ŞARKICI

Hollywood'un ünlü aktörleri arasında başlayan ve kısa süre içerisinde dünyayı esir alan şişe kapağı açma iddiası ile ilgili; Peki sizce bu akımı farklı bir boyuta getirerek şişenin kapağını sesiyle açan ünlü şarkıcı kim?

Cevap: Mariah Carey

‘Bottle Cap Challenge' nedir?

Bottle Cap Challenge, instagram meydan okumalarında adından sıkça söz ettiriyor. Daha önce gerçekleştirilen KIKI challenge, Ten years challenge ve Dont Judge Me Challenge gibi akımların yer ettiği sosyal medyada bu kez de Bottle Cap Challenge gündeme geldi. Ünlü simalar da bu akıma katılarak birbirlerine meydan okudu. Bottle Cap Challenge basitçe şişenin kapağını açmak demek. Ancak böylesine basit görünen uygulamayı kullanıcılar çektikleri videolarda, ayaklarıyla, basketbol topuyla, yumruk hareketiyle, futbol topuyla ya da diğer araçlarla gerçekleştiriyor.

Çekilen videolar instagram ve diğer sosyal mecralarda da hızla yayılıyor. Hareketi başlatan ilk isim ise ünlü aktör Jason Statham… Statham'ın ardından da pek çok ünlü sima bu meydan okumaya katılarak hünerlerini gösteriyor.