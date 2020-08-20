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Hadise aşka geldi
Hadise aşka geldi
Uzun süredir basından uzak şekilde Kaan Yıldırım ile birliktelik yaşayan şarkıcı Hadise, ilk defa sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı.
Magazin 20 Ağustos 2020 - 09:36

Şarkıcı Hadise, uzun süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, bu zamana kadar hiç basın mensuplarına yakalanmadı. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çiftten Hadise, dün kural bozarak ilk fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

HADİSE AŞKA GELDİ

Hadise, oyuncu sevgilisinin elini tuttuğu karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Hadise paylaşımına şu notu düştü: “Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda… Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında…”

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