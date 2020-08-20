Hadise aşka geldi
Şarkıcı Hadise, uzun süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, bu zamana kadar hiç basın mensuplarına yakalanmadı. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çiftten Hadise, dün kural bozarak ilk fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
HADİSE AŞKA GELDİ
Hadise, oyuncu sevgilisinin elini tuttuğu karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Hadise paylaşımına şu notu düştü: “Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda… Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında…”