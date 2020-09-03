Hadise beklemeye geçti!

Sosyal medya hesabından 'Küçük Bir Yol' adlı yeni bir şarkı çıkarmaya hazırlandığını açıklayan Hadise, bu defa yaptığı paylaşımla yeni projesini kutlamak için sabırsızlandığını belli etti. Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'in hesabından pastalı bir fotoğraf paylaştı.

Kaan Yıldırım ile olan aşkını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla açıklayan Hadise, şimdilerde farklı bir heyecan yaşıyor. Karantina nedeniyle bir süredir uzak kaldığı müziğe geri dönen Hadise, ‘Küçük Bir Yol’ adını verdiği şarkısını takipçilerine duyurdu.

HADİSE AŞKTA VE İŞTE KAZANIYOR

Oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise aşkı Mart ayında başlayan söylentilerle ortaya çıkmıştı. İkili uzun bir süre çıkan haberlere dair herhangi bir açıklama yapmamayı seçmişti. Aşk iddialarını yalanlamayan çift aşklarını da itiraf etmemişti. İlk aşk itirafı ise Kaan Yıldırım'ın Hadise pozuyla gelmişti. Normalleşme adımlarını fırsat bilen aşıklar gözlerden uzak romantik bir tekne tatili yapmıştı.

Tatillerinden keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşan Kaan Yıldırım ve Hadise İstanbul'a dönerek işlerinin başına geçti. Kaan Yıldırım, Hekimoğlu dizisi için sete başlarken; Hadise de yeni şarkısı ‘Küçük Bir Yol' için klip çekimlerini hızlandırdı.

Hadise'nin yeni şarkısı için ilk tebrik ise Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek Yıldırım'dan geldi.

‘BEKLEMEDEYİZ”

Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e düşkün olan ünlü popçu onun için özel bir Instagram hesabı açmıştı. Benek'in Instagram hesabını yöneten Hadise, yeni şarkısı için seçtiği kutlama pastasıyla dikkat çekti.

Hadise ve Benek'in yer aldığı kutlama pastası takipçilerini meraklandırdı. Güzel sanatçının paylaşımına ‘Kaan Yıldırım nerede' yorumları yağdı. Benek'in hesabından yayınlandığı fotoğrafa Hadise, “Beklemedeyiz… Küçük Bir Yol” notunu düştü.