Hadise: Bir erkek ‘Hadise ben seni taşıyamıyorum’ demez

Şarkıcı Hadise konuk olduğu bir programda samimi açıklamalarda bulundu.

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YouTube’da yayınlanan ‘PurpleHej’ programına konuk olan Hadise çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünlü şarkıcı, “Uzaktan Hadise’ye baksan ona nasıl tavsiye verirsin?” sorusuna “Bir rahatlar mısın yaa?’ derdim. Her şeyi çok düşünüyorum, bazı şeyleri çok panik yapabiliyorum. Kendimi rahatlatmak isterdim” yanıtını verdi.

Kendisinde sevmediği üç şeyi sayan Hadise, “Bavulumu hep son dakika yapıyorum. Bundan nefret ediyorum. Panik yapıyorum çok çabuk. Son olarak da yapacağım ödemeleri ikinci bir hatırlatma gelene kadar geciktiriyorum. Ama artık o huyum değişti” ifadelerini kullandı.

“BEN OLSAM HADİSE’DEN AYRILMAM”

Sunucunun “Kendinden ayrılma sebebin ne olurdu?” sorusuna ise Hadise şu cevabı verdi:

“Bir kere Hadise çok sadık bir kadın. Oradan vuramazlar beni. Yani bir ilişkideysem hakikaten tüm ilgim o kişidedir. Ama tabii işime çok aşığım. Ben olsam Hadise’den ayrılmam ya. Hadise güzel kadın valla. Evet işim önemli ama ilişkime değer veriyorsam çok güzel bir denge kuruyorum ve o erkeği dünyadaki tek erkek gibi hissettirebilirim. Ama o da buna hazır olmalı. Hazır değilse ben bunu yapamam. Ama hazırsa ona hem dünyaları veririm, hem de her şeyi yaparım o kişi için.”

“Hazır olacak çok kişi vardır” yorumu üzerine de şarkıcı şöyle devam etti:

“Hazır olduklarını düşünüyorlar. Hadise gibi bir ismi taşıyabileceklerini düşünüyorlar ilk etapta. Sonra bu kadın, o kişiye ağır geliyor. İsmiyle, şöhretiyle, yaşadığı hayatla… Anlatabiliyor muyum? Geri çekiliyorlar. Ama bunu açık açık söyleyemiyorlar, erkeğin gururu vardır. ‘Hadise ben seni taşıyamıyorum’, bir erkek bunu demez. Uzaklaşır. Ya da kendilerini farklı gösteriyorlar başta, kahraman gibi gösterip seni kendisine bağlıyor; sonra birden gerçek kimliği ortaya çıkıyor. İşte o zaman da Hadise onlara ‘bay bay’ diyor.”

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