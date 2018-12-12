Hadise bu defa kadınlara kızdı! “Birbirimizi aşağılamayı bırakıp…”

Şarkıcı Hadise, bir süredir eleştirilerin gündemine olan kıyafetiyle ilgili olarak sessizliğini bozdu ve yapılanları 'kadınların kadınlara iğrenç yorumları' şeklinde açıkladı.

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Geride bıraktığımız akşam katıldığı bir ödül töreninde giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çeken ve geceden bu yana, özellikle magazin programlarında ilk sıralarda tartışılan bir konu haline gelen Hadise, sosyal medya hesabı üzerinden kıyafetiyle ilgili bir link paylaşmış ve çok tartışılan kıyafetiyle ilgili yaşanan bu gelişmelere bir nokta koymak istemişti.

Paylaştığı bağlantı üzerinden kıyafetinin bir hikayesi olduğunu ve 8 bin lira verdiği şapkasının ve onu tamamlayan giysilerinin aslında kadın rodeoculardan esinlenen bir tarza sahip olduğunun altını çizen Hadise, bu hikayesi olan rodeo kıyafetleriyle gecede ilk olarak komedyen Cem Yılmaz’ın radarına girmiş ve Yılmaz Hadise’nin görüntüsü üzerinden hayali bir anons yaparak: “34 KK 110 plakalı araç. Alabilirsek Hadise hanımın atı çıkacak çünkü” şeklinde bir espri yapmıştı.

HADİSE CEM’İ ALKIŞLADI AMA…

Şarkıcı Hadise, Cem Yılmaz’ın bu esprisine o an alkışları ve kahkahaları ile destek vermiş olsa da kendisine kıyafeti üzerinden yöneltilen eleştirilere bu kadar kayıtsız kalamadı. Hadise geride bıraktığımız akşam kıyafeti üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere artık katlanamadığını göstermek istercesine twitter hesabından uzun bir paylaşımda bulundu. İşte Hadise’nin hemcinslerine sert tepki gösterdiği o satırları:

“Dikkatimi çeken bir noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Kadınların, kadınlara yaptığı bu iğrenç yorumlar neden? Bir ödül töreni yaşadık, herkes içinde mutlu olduğu ve güçlü hissettiği kıyafetleri giydi. Beğenmemek ve eleştirmek ayrı, kimse beğenmek zorunda değil ama neden hep kadın sanatçıları, oyuncuları konuşuyoruz? Kilo almış, göğsü fırlamış, frikik vermiş gibi onlarca iğrenç yorum! Bu törene katılan erkekler neden hiç konuşulmuyor? Göbekleri, dökülen saçları, giydiği kıyafetler? Erkek yorumcular törene katılan erkekler hakkında rencide edici yorumlarda bulunmuyor. Hiç okumadım! Kadın olarak birbirimizi aşağılamayı bırakıp desteklemeye başladığımızda daha güçlü olacağız. Özgür bir ülkeyiz herkes yorum yapsın rencide etmesin! Kadına şiddete hayır dediğimiz en yoğun dönemde kadınlar bu şiddeti başka kadınlara uygulamasın! Artık buna dur deme zamanı gelsin! Ben bu durumların kadının özündeki zarafet olgusuyla bağdaşmadığını düşünüyorum.”