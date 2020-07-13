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Hadise: Çekin pis ellerinizi
Hadise: Çekin pis ellerinizi
Şarkıcı Hadise, internet siteleri üzerinden yapıldığı iddia edilen çocuk kaçakçılığı haberlerine çok sert tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından dikkat çekici satırlar yazdı.
Magazin 13 Temmuz 2020 - 14:50

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla gündemi yakından takip ettiğini gösteren Hadise, önemli konularda yaptığı sert çıkışlarla kendisini göstermekten çekinmiyor. Karantina dönemini sevgilisiyle gözlerden uzakta geçirmeyi tercih eden Hadise, sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşen çocuk kaçakçılığı haberlerine tepki gösterdi.

İnternet üzerinden mobilya satan Wayfair isimli internet sitesinin çocuk ve insan kaçakçılığı ve seks ticareti yaptığının ortaya çıkmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken Hadise de yaşanan bu rezalete kayıtsız kalmadı ve Instagram hesabından şunu yazdı:

Son güncelleme: 15:20 - 13.07.2020
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