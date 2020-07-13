Hadise: Çekin pis ellerinizi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla gündemi yakından takip ettiğini gösteren Hadise, önemli konularda yaptığı sert çıkışlarla kendisini göstermekten çekinmiyor. Karantina dönemini sevgilisiyle gözlerden uzakta geçirmeyi tercih eden Hadise, sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşen çocuk kaçakçılığı haberlerine tepki gösterdi.

İnternet üzerinden mobilya satan Wayfair isimli internet sitesinin çocuk ve insan kaçakçılığı ve seks ticareti yaptığının ortaya çıkmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken Hadise de yaşanan bu rezalete kayıtsız kalmadı ve Instagram hesabından şunu yazdı: