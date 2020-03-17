Hadise corona virüsü nedeniyle konserlerini iptal etti

O Ses Türkiye jürisi Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye’yi de etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle konserlerini iptal ettiğini açıkladı.



Şarkıcı, Türkiye’de her geçen gün vaka sayısının artmasının ardından, “Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan konserlerimizi corona virüs nedeniyle gerçekleştiremiyoruz, herkesin bilgisine. Bu süreçte hepimizin daha tedbirli ve dikkatli olması gerektiğini lütfen unutmayalım” dedi.