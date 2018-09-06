Hadise dünyaca ünlü show’u Jessica Parker ile birlikte izledi

Hadise, bir İtalyan iç giyim markasının her yıl düzenlediği ve dünyanın çok yakından takip ettiği organizasyonda dünyaca ünlü mankenlerle bir araya geldi.

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Dün gece düzenlenen ve uluslararası basının çok yakından takip ettiği Intimissimi Show dünyaca ünlü birçok ismi bir araya getirdi. Kültleşmiş Sex & the City dizisinin unutulmayan ismi ve Intimissimi reklam kampanyasının yeni yüzü Sarah Jessica Parker'ın onur konuğu olarak katıldığı show'un açılışını ise markanın ilham perisi olarak görülen İrina Shayk yaptı.

Bu sene Türkiye misafiri ise Hadise oldu

Sarah Jessica Parker, Chiara Ferragni, Alexa Chung, İrina Shayk gibi moda dünyasının önde gelen isimleri ile birlikte düzenlenen organizasyonu en ön sıradan izleyen Hadise, kıyafetiyle ve sıcak tavırlarıyla büyük beğeni topladı.

