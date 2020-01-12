Hadise en doğal haliyle

Zaman zaman takipçilerinin karşısına makyajsız paylaşımlarla çıkmayı seven Hadise bu defa da benzer bir paylaşıma imza attı.

O Ses Türkiye yarışmasının değişmez jüri üyelerinden olan Hadise’nin sosyal medya hesabı, jüri koltuğunda oturduğu yarışma programına dair gönderilerle dolup taşıyor. Çoğunlukla ekip arkadaşlarıyla birlikte göründüğü anlara dair paylaşımlara imza atan Hadise, yalnız kaldığındaysa çok daha doğal kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

SIFIR MAKYAJ

Doğal güzellik konusundaki cesur tavırlarıyla öne çıkan Hadise, Instagram hesabından zaman zaman yaptığı ‘sıfır makyaj’ paylaşımlarıyla haber oluyor. Başarılı şarkıcı Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı bir selfie ile doğal görünümüyle ne kadar barışık olduğunu bir kez daha ortaya koydu.