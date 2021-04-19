Hadise hakkındaki yayınların durdurulmasına karar verildi

Şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile olan 11 yıllık evliliğini bitirmek için Bodrum Aile Mahkemesinde dava açmıştı. Gündeş, mahkemeye sunduğu dilekçesinde Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu söylemişti. Boşanma dilekçesindeki bu iddiadan sonra ise ünlü sanatçı Hadise'nin, o kadınlardan biri olduğu iddiası ortaya atılmış ve bu iddia bazı basın-yayın organlarında yer almıştı.

Ünlü şarkıcı Hadise (Açıkgöz) ise Instagram hesabından, hakkında çıkan haberlerin iftira olduğunu ve suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

“BU KADAR UZUN BOYLU DEĞİL” DEMİŞTİ

Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım” ifadelerini kullanmıştı.

YAYINLARIN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ

İddialar üzerine Hadise, avukatı Hakan Öncel aracılığıyla İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesine, hakkındaki haberlerin durdurulması için başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, yazılı-görsel basın ve sosyal medya hesaplarında yapılacak yayınların durdurulmasına karar verdi.