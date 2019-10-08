Hadise hayal kırıklığını paylaştı

O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonunda da jüri koltuğunda oturan Hadise'den programla ilgili gülümseten bir paylaşım geldi.

Son zamanlarda gerek yaptığı açıklamalarla ve gerekse sahnede tercih ettiği kostümlerle kendisinden söz ettiren şarkıcı Hadise, instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Yer aldığı reklam kampanyalarını ya da son klibinin kamera arkasını paylaşmasının dışında gündeme yönelik çarpıcı paylaşımlarda da bulunan Hadise bu defa jüri koltuğunda oturduğu yarışma programıyla ilgili bir kare ile takipçilerinin karşısına çıktı.

ESPRİLİ YÖNÜNÜ GÖSTERDİ

Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz ile jüri koltuğunda oturan Hadise, instagram hesabı üzerinden program çekimleri sırasında kendisini hayal kırıklığına uğratan bir gelişmeyi paylaştı. Kendi şarkısını söyleyen ve beraber düet yaptığı yarışmacının Murat Boz’u seçmesine içerleyen Hadise yine de paylaşımına koyduğu gülümseyen emojilerle bu konuya esprili bir şekilde baktığını gösterdi.