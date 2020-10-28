Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım’dan ‘evlilik’ sorusuna cevap
‘Hekimoğlu’ dizisinin başrol oyuncusu Kaan Yıldırım, 1 yıldır şarkıcı Hadise ile aşk yaşıyor. İlişkilerini ilan eden çiftin evlilik kararı aldığı hatta ev bile baktığı söylendi.
“ÇOK UTANIYORUM”
Beykoz’da dizi çekimleri sonrası trafikte görüntülenen oyuncu, yaz aylarında evleneceği yönündeki haberler için “Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı” diyerek yanıt verdi.
HADİSE’DEN KAAN YILDIRIM PAYLAŞIMI
Hadise, geçen günlerde sevgilisi ile fotoğrafını, “Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda. Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında” notuyla paylaşmıştı.