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Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım’dan ‘evlilik’ sorusuna cevap
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım’dan ‘evlilik’ sorusuna cevap
Uzun süredir şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, önceki gün trafikte aracında görüntülendi. Hadise ile evleneceği konuşulan oyuncu iddialar için "Arkadaşlar çok utanıyorum, trafik sıkıştı" diyerek uzaklaştı.
Magazin 28 Ekim 2020 - 17:08

‘Hekimoğlu’ dizisinin başrol oyuncusu Kaan Yıldırım, 1 yıldır şarkıcı Hadise ile aşk yaşıyor. İlişkilerini ilan eden çiftin evlilik kararı aldığı hatta ev bile baktığı söylendi.

“ÇOK UTANIYORUM”

Beykoz’da dizi çekimleri sonrası trafikte görüntülenen oyuncu, yaz aylarında evleneceği yönündeki haberler için “Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı” diyerek yanıt verdi.

(Fotoğraf: Uçankuş)

HADİSE’DEN KAAN YILDIRIM PAYLAŞIMI

Hadise, geçen günlerde sevgilisi ile fotoğrafını, “Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda. Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında” notuyla paylaşmıştı.

Hadise’nin paylaşımı.

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