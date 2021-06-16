Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı

1,5 yıldır aşk yaşayan ve nikâh masasına oturması beklenen Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber geldi. Ayrılık kararı alan ikili, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı.

Hadise, bu pozunu da Instagram hesabından, “Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?” sözleriyle paylaştı. Ardından birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını sildi.

DEMET AKALIN’DAN ‘REKLAM’ GÖNDERMESİ

Hadise’nin bu paylaşımından sonra Demet Akalın ise çiftin ayrılığı için ‘reklam’ imasında bulundu. Akalın, ikilinin birbirini takipten çıkmasını ti’ye aldı.

Popçu, hayat arkadaşı Okan Kurt’a, “Minik bir takipten çıksana beni be… Şarkımın reklamı lazım da…” ifadelerini kullandı.

KAAN’I BİLEĞİNE KAZITMIŞTI

Ünlü şarkıcı, geçen haftalarda ‘Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Kadın Müzik Sanatçısı’ ödülü kazanmıştı. Ödülü ile verdiği pozu Instagram hesabından paylaşan Hadise’nin Kaan Yıldırım’ı bileğine kazıttığı ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcının “h&k” şeklindeki dövmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

“İLİŞKİYİ NOKTALADIM”

Hadise, geçtiğimiz yıl aralık ayında da sevgilisinden ayrılmıştı. Şarkıcı, “Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu… Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın” açıklamasını yapmıştı. Ancak çiftin ayrılığı uzun sürmemişti.

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