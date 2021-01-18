Hadise imaj değiştirdi

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla geçen yıla damga vuran Hadise birlikteliğini sosyal medya paylaşımı ile bitirdiğini duyurmuştu. Aşk hayatında olumsuzluklar yaşayan Hadise kariyerinde ise güzel işlere imza atıyor.

Bir rap programının jüri üyelerinden olan Hadise, “Taşlar tene gelse, cana değmez!” notunu düştüğü paylaşımı ile sosyal medyada büyük beğeni aldı. Elbisesi ve farklı saçları ile hayranlarından tam not aldı.

Geçen aylarda corona virüsüne yakalanan Hadise, evinde gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatmıştı. Şarkıcı, Covid-19 nedeniyle kendisinde başka bir hastalığın da ortaya çıktığını söylemişti.

“CORONA BİTTİ, ANKSİYETE OLDUM”

Corona endişesinin kendisinde anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yol açtığını belirten şarkıcı, “Bu süreci daha zor durumda hastanelerde geçiren insanları görünce şükrettim. İki hafta kendi evimde tek başıma kaldım. 4 hafta boyunca öksürdüm. Başım çok fena ağrıdı. Kusmalarım çok oldu. 5. günümde tat ve koku almamaya başladım. Asıl beni mahveden korku oldu. Televizyonlarda sürekli izlediğimiz o kötü görüntüler beni panikletti. Endişeden anksiyete oldum. Öksürük geçmiyor. Acaba sesimi etkileyecek mi, şarkı söyleyebilecek miyim? şeklinde kafamda deli sorular vardı. Neyse ki coronayı atlattım. Ama anksiyete kaldı” demişti.