Hadise-Kaan Yıldırım aşkıyla ilgili yeni kanıt

Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen ancak basından kaçmaya çalışan Hadise, Survivor birleşme partisinde yakayı ele verdi. Güzel şarkıcı, görüntülü konuşmaya Kaan Yıldırım'ın evinden katıldı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020’de birleşme partisi yapıldı. Survivor’ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında sesleri değerlendirecek birbirinden ünlü şarkıcılardan biri olan Hadise, Dominik’e evden bağlandı. Jürilerden biri olan Hadise, arkasındaki duvarla yakayı ele verdi

AŞKI KANITLAYAN AYNI DUVAR

Aylarca zorlu parkurlarda yarışarak mücadele eden yarışmacılar, dün birleşme partisinin keyfini çıkardı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümün son fragmanında ise Hadise detayı dikkat çekti.

Birleşme partisindeki şarkı yarışmasında sesleri değerlendirmek için evden adaya bağlanan Hadise’nin arkasındaki duvar, Kaan Yıldırım’ın evinin duvarıyla benzerlik göstermesi gözlerden kaçmadı.

KARANTİNADA SEVGİLİSİNİN EVİNDE

Ünlü şarkıcının, sevgilisi Kaan Yıldırım’ın evinde karantinada olduğu ortaya çıktı. Hadise ve Kaan yıldırım’ın bir süredir aşk yaşadığı iddia edilirken ikili bu konuya dair açıklama yapmamasıyla dikkat çekiyor. Hadise daha önce de Yıldırım’ın köpeğiyle verdiği pozlarla dikkat çekmişti.