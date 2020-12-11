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Hadise, Kaan Yıldırım’dan ayrıldığını duyurdu
Hadise, Kaan Yıldırım’dan ayrıldığını duyurdu
Şarkıcı Hadise, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladı. Şarkıcı, kötü haberi de Instagram hesabından "Aşk da olmuyor" notuyla paylaştı.
Magazin 11 Aralık 2020 - 10:17

2020 yılının sürpriz aşıkları Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber geldi. Çift, ilişkilerini noktaladı.

“KAAN’A HAYATINDA BAŞARILAR DİLERİM”

Her daim özel hayatını basından uzak tutmaya özen gösteren ve aylardır birlikte olduğu Kaan Yıldırım ile basın mensuplarına yakalanmayan Hadise, ayrılık haberini de Instagram hesabından verdi.

İlişkisini noktaladığını açıklayan şarkıcı “Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel… Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor… Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim” ifadelerini kullandı.

Hadise’nin paylaşımı.

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Son güncelleme: 10:24 - 11.12.2020
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