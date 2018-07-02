Hadise kadınlara seslendi: Asla ve asla…

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20 bin kişinin katılımı ile gerçekleşen konserde Hadise izleyenlere unutulmaz bir sahne performansı sergiledi. Son video klip şarkısı ‘Farkımız Var’ ile konserine başlayan Hadise, 1,5 saat sahnede kalarak 18 şarkı seslendirdi. 4 dansçı ile sahneye çıkan Hadise danslarıyla beğeni topladı. Şarkıcı Hadise sahneye, kardeşi Derya Açıkgöz'ün özel tasarım kıyafeti ile çıktı.

KADINLARA SESLENDİ

Konserinin bir yerinde seyircilerle sohbet eden Hadise hemcinslerine seslendi ve şunları söyledi: “Kadınlara sesleniyorum, genç kızlara sesleniyorum. Asla ve asla hayallerinizin peşini bırakmayın. Okuyun. Diplomanızı alın. Sahip çıkın kendinize. Kadınlar güçlüdür. O zaman ne diyoruz. Kadına şiddete hayır. Hayvanlara şiddete hayır. Askerlerimize şiddete hayır. Sıfır Tolerans” diyen Hadise, konserini “Sıfır Tolerans” şarkısını söyleyerek bitirdi.