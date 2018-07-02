Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hadise kadınlara seslendi: Asla ve asla…
Hadise kadınlara seslendi: Asla ve asla…
Şarkıcı Hadise, Kaş'ta gerçekleştirilen bir festivalde sahne aldı.
Magazin 2 Temmuz 2018 - 09:22

20 bin kişinin katılımı ile gerçekleşen konserde Hadise izleyenlere unutulmaz bir sahne performansı sergiledi. Son video klip şarkısı ‘Farkımız Var’ ile konserine başlayan Hadise, 1,5 saat sahnede kalarak 18 şarkı seslendirdi. 4 dansçı ile sahneye çıkan Hadise danslarıyla beğeni topladı. Şarkıcı Hadise sahneye, kardeşi Derya Açıkgöz'ün özel tasarım kıyafeti ile çıktı.

img_1438

KADINLARA SESLENDİ

Konserinin bir yerinde seyircilerle sohbet eden Hadise hemcinslerine seslendi ve şunları söyledi: “Kadınlara sesleniyorum, genç kızlara sesleniyorum. Asla ve asla hayallerinizin peşini bırakmayın. Okuyun. Diplomanızı alın. Sahip çıkın kendinize. Kadınlar güçlüdür. O zaman ne diyoruz. Kadına şiddete hayır. Hayvanlara şiddete hayır. Askerlerimize şiddete hayır. Sıfır Tolerans” diyen Hadise, konserini “Sıfır Tolerans” şarkısını söyleyerek bitirdi.

img_1441
İLGİLİ HABERHadise'nin sansürlenen klibi 100 milyon izlenmeyi geçti

 

Etiketler