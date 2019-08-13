Hadise kendisinden son derece emin!

Geride bıraktığımız gün Harbiye'de sahne alan ve başarılı şovlarıyla beğeni toplayan Hadise ne yazık ki kıyafet seçimi konusunda yine eleştiriler almıştı.

Son zamanlarda özellikle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Hadise, geride bıraktığımız haftalarda kuliste çektiği bir dans videosunu hesabından paylaşmış ve Reynmen’e göndermede bulunmuştu. Çektiği bu video ile gündem olan ve kendisinden söz ettiren Hadise, geride bıraktığımız akşam da Harbiye’de sahne aldı. Sadece çarpıcı sahne şovlarıyla değil seksi kıyafetleriyle de dikkat çeken Hadise’nin kostümlerinin Jennifer Lopez’in giydiği kostümlere olan benzerliği ise çok yerde konuşuldu.

HADİSE’DEN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Hadise adeta hakkında çıkan haberleri tahmin edercesine sahneye çıkmadan önce çekilmiş bir karesini “Yakarım geceleri söndürürümde ayıpsın bir üflememe bakar” notuyla paylaştı ve tercih ettiği kostümlere ve dansına ne kadar güvendiğini ve kendinden emin olduğunu gösterdi.