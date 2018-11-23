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Hadise konserini erteledi… İşte ilk açıklama!
Hadise konserini erteledi… İşte ilk açıklama!
Şarkıcı Hadise, önümüzdeki Aralık ayının ilk haftasında vereceği Bostancı konserini ertelediğini duyurdu.
Magazin 23 Kasım 2018 - 12:51

Şimdilerde O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda izlediğimiz Hadise, 8 Aralık’taki Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konserini ertelediğini duyurdu. Ayağıyla ilgili yaşadığı rahatsızlığın devam etmesinden dolayı bu kararı aldığını belirten şarkıcı, yazılı açıklama yaptı. “Çok üzgünüm” diyen Hadise, geçmişte yapılan biletleri satılmadığı için konserini ertelediği haberleri için de önceden önlem aldı ve “Aldığım bilgiye göre konsere ilgi çok yoğunmuş, gösterdiğiniz bu ilgiden dolayı da ayrıca teşekkür ederim” dedi.

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