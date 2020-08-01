Hadise kutladı: Kalbi güzel kardeşim benim

Şarkıcı Hadise, kız kardeşi Derya Açıkgöz’ün doğum günü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal sözlerle kutladı. Hadise paylaşımında, "Biz birbirimizi bulduk tekrardan. Tekrar sen, ben değil biz olduk" ifadelerini kullandı.

Şimdilerde oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte olan Hadise’nin modacı kız kardeşi Derya Açıkgöz önceki gün 32. yaşını kutladı. Hadise ise kız kardeşi ile olan fotoğrafını Instagram’dan paylaşarak doğum gününü kutladı.

“TEKRAR SEN, BEN DEĞİL BİZ OLDUK”

Hadise, Derya Açıkgöz ile çekilen bir fotoğrafını Instagram hikayeler kısmından, “İnsanlar hayatlarında düşüp, kalkarlar, ağlayıp, gülerler… Bazen istemediğimiz şekilde gelişir olaylar hayatımızda… Ama günün sonunda ipler bir olunca her zaman en güzeli ortaya biz birbirimizi bulduk tekrardan… Tekrar sen, ben değil biz olduk. Kalbi güzel kardeşim benim.. İyi ki doğdun, iyi ki yanımdasın. İyi ki…” notuyla paylaştı.